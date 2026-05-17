Trivento, Gianmarco Meo: quindici anni di passione e impegno nel mondo arbitrale

A quindici anni dal primo fischio, Gianmarco Meo celebra un percorso costruito con passione, sacrificio e spirito di servizio all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri. Dal 17 maggio 2011 l’arbitro triventino ha vissuto il mondo arbitrale in tutte le sue sfumature, dai campi di provincia fino agli incarichi nazionali, mantenendo sempre centrale l’impegno nella formazione e nella crescita del movimento arbitrale.

Attraverso i suoi canali social, Meo ha voluto condividere un messaggio carico di gratitudine e consapevolezza per il cammino intrapreso in questi anni:

“Ho avuto la fortuna di vivere il mondo arbitrale in tutte le sue sfumature, prima arbitro, poi assistente arbitrale e oggi osservatore. Ogni ruolo mi ha insegnato qualcosa di diverso, mi ha fatto crescere, mi ha messo alla prova e mi ha regalato soddisfazioni che porterò sempre con me.

Non sono mancati i momenti difficili, ma sono proprio quelli ad aver reso il cammino ancora più significativo. È lì che si impara davvero, è lì che si costruisce qualcosa che resta. Oggi il grazie più grande va a tutti i colleghi, dirigenti e amici incontrati lungo la strada. Ognuno ha lasciato un segno. Continuerò senza fretta ma senza tregua a vivere questo percorso con la stessa passione, cercando di essere, nel mio piccolo, un punto di riferimento per i più giovani, così come altri lo sono stati per me.”

Entrato nell’AIA nel 2011, Gianmarco Meo ha maturato esperienza sui terreni di gioco ricoprendo nel tempo diversi ruoli tecnici, fino ai livelli nazionali. Parallelamente all’attività arbitrale, ha sviluppato un forte interesse per l’aspetto formativo, dedicandosi alla crescita dei nuovi arbitri attraverso attività tecniche, tutoraggio e supporto alle giovani generazioni.

Un impegno che nel 2025 lo ha portato a entrare nella Commissione Nazionale di Studio per la formazione di arbitri e dirigenti, contribuendo alla progettazione di percorsi formativi su scala nazionale. Nel 2026 ha inoltre assunto il ruolo di osservatore arbitrale presso la sezione AIA di Campobasso, continuando a mettere la propria esperienza al servizio dello sviluppo tecnico degli ufficiali di gara. Quindici anni dopo quel primo passo, il percorso di Gianmarco continua dunque nel segno della continuità, della competenza e della passione per il mondo arbitrale, con lo sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.