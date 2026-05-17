Agnone-Centrodestra assente alle elezioni, Germano Masciotra: “Divisioni e ritardi hanno impedito la lista, ora serve ricostruire”

Con una lunga riflessione pubblica, l’ex consigliere comunale Germano Masciotra interviene nel dibattito politico locale chiarendo la propria posizione sulle recenti vicende legate al centrodestra e alla mancata presentazione di una lista. Un intervento dai toni diretti, nel quale ripercorre gli ultimi anni amministrativi, le divisioni interne e le difficoltà nel ricostruire un progetto politico condiviso. Masciotra sottolinea inoltre la necessità di ripartire da un nuovo gruppo capace di lavorare, anche fuori dalle logiche elettorali, per il futuro della comunità e delle nuove generazioni.

Le dichiarazioni di Germano Masciotra:

"La maggior parte della popolazione sa quanto, nel mio piccolo, mi do da fare per la nostra comunità. Per questo non posso continuare ad essere accusato di non aver contribuito alla creazione di una lista di centrodestra.

6 anni fa la nostra amministrazione è stata sfiduciata dall'interno. Anziché gettare la spugna alle elezioni immediatamente successive abbiamo creato un nuovo gruppo e mandato in consiglio un nostro rappresentante. Purtroppo, dopo solo 2 giorni, lo stesso ha intrapreso la strada della maggioranza diventando - di fatto- una costola della stessa e ciò anche con l'avallo di esponenti del centrodestra.

Alla luce di queste lacerazioni profonde avevamo chiesto, fin dall'anno scorso, una mano ai partiti per sedere tutte le anime intorno ad un tavolo. Non chiedevamo la creazione di una lista ma semplicemente di ricucire gli strappi.

Ciò è accaduto solo due mesi fa… troppo tardi non per mettere insieme 12 persone ma per creare un programma ed una visione di amministrazione unitaria.

Se a tutto ciò sommiamo un disinteresse dei più per la politica e una “incertezza “ dei vertici regionali per questioni vitali (sanità e viabilità) , allora la scelta più consapevole non poteva che essere quella di non presentarsi.

Ora, però, un gruppo va ricostruito per essere -anche se dall'esterno- di stimolo e controllo verso l'amministrazione ma anche di crescita per quelle generazioni che, magari, avranno ancora voglia di occuparsi della cosa pubblica.

Creare un gruppo lontano dalle elezioni consentirà di porre in essere un lavoro serio non legato a proprie posizioni di rendita ma solo e soltanto al benessere di una comunità troppo spesso considerata la prediletta vittima sacrificale"

Germano Masciotra