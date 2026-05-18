Campobasso, “Una donna d’altri tempi”, oggi la presentazione del nuovo romanzo di Mario Antenucci

Si terrà oggi, lunedì 18 maggio, alle ore 19, presso l’Oratorio Santa Chiara della Parrocchia San Pietro Apostolo di Campobasso, la presentazione del nuovo romanzo di Mario Antenucci, “Una donna d’altri tempi”, pubblicato da Cantieri Creativi. L’iniziativa è promossa dalle associazioni “Perfetta Letizia” e “Cantieri Creativi”. Durante l’incontro sono previsti i saluti del parroco padre Florin Bogdan, il dialogo con l’autore affidato alla giornalista Michaela Marcaccio e la voce narrante di Viviana Occhionero.

Il libro racconta la storia di Angiolina, figura femminile che attraversa il Novecento nel cuore del Molise contadino, tra sacrifici, povertà, fede e legami familiari. Attraverso la vicenda della sua famiglia, Mario Antenucci ripercorre un mondo fatto di lavoro nei campi, emigrazione, tradizioni e trasformazioni sociali che hanno segnato il territorio molisano. Nella prefazione, Antonietta Aida Caruso definisce il romanzo una testimonianza autentica della vita nei piccoli borghi del centro-sud Italia, sottolineando come Roccavivara, paese d’origine dell’autore, diventi nel racconto non soltanto uno sfondo, ma un vero protagonista della narrazione. Ampio spazio viene dedicato alla quotidianità del mondo contadino: i ritmi delle stagioni, il lavoro della terra, la povertà dignitosa, le usanze religiose, la solidarietà comunitaria e le difficoltà economiche che spesso spingevano all’emigrazione. Il romanzo attraversa inoltre i grandi cambiamenti storici del secolo scorso, dalle guerre alla trasformazione della società italiana.

Anche la postfazione di Maria Fiorito evidenzia il forte legame di Antenucci con la valle del Trigno e con le proprie radici, descrivendo l’opera come un racconto delicato e dettagliato, capace di trasformare la memoria familiare in una testimonianza più ampia sul ruolo della donna e della famiglia nel Novecento. Al centro dell’opera vi è infatti Angiolina, “una donna d’altri tempi”, minuta nell’aspetto ma forte nel carattere, capace di affrontare privazioni, lutti e difficoltà senza perdere il senso della dignità e dell’amore verso i figli. La figura della protagonista diventa così un omaggio alle donne che hanno affrontato sacrifici e difficoltà mantenendo saldo il ruolo della famiglia e dell’educazione dei figli.

Tra i temi affrontati nel romanzo emergono anche il valore dell’istruzione come strumento di riscatto sociale, il peso dell’analfabetismo nelle realtà rurali e l’importanza della memoria familiare e comunitaria.