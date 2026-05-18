Giornalismo, lâ€™ODG Molise istituisce uno Sportello di Ascolto antimolestie



Il Consiglio Direttivo dellâ€™Ordine dei Giornalisti del Molise ha approvato allâ€™unanimitÃ lâ€™istituzione di uno Sportello di Ascolto antimolestie, posizionandosi tra i primi Ordini regionali in Italia ad adottare una misura di tutela cosÃ¬ diretta contro i comportamenti sessisti, le ingiurie e ogni forma di vessazione nel mondo dellâ€™informazione.

L'iniziativa nasce dalla necessitÃ di rispondere con i fatti a un fenomeno che ha un impatto pesante sulla vita psicofisica, professionale ed economica dei colleghi. I dati nazionali Istat confermano infatti l'urgenza di un intervento: si stima che il 13,5% delle donne lavoratrici abbia subito molestie sessuali nel corso della vita, con picchi del 21,2% tra le giovani tra i 15 e i 24 anni.

Lâ€™obiettivo dellâ€™Ordine Ã¨ trasformare il contrasto alle molestie da semplice tema di cronaca a realtÃ operativa di supporto. Lo sportello nasce come punto di ascolto e segnalazione per comportamenti lesivi della dignitÃ della persona, garantendo tutto lâ€™aiuto che lâ€™Istituzione puÃ² fornire affinchÃ© chi subisce tali azioni non resti isolato. "Fare la nostra parte" Ã¨ lo spirito con cui il Consiglio ha dato il via libera a questo nuovo servizio, con l'intento di offrire un presidio di protezione concreto e costante.

Il coordinamento e la gestione dello sportello sono affidati alle consigliere Antonella Iammarino e Cristina Niro. Tutte le colleghe e i colleghi possono segnalare comportamenti offensivi, ingiurie o molestie ricevute scrivendo in totale riservatezza alla seguente mail: odgtiascolto@gmail.com. Con questa azione lâ€™Odg Molise ribadisce la propria funzione di garanzia per la dignitÃ di tutti i professionisti, offrendo un canale sicuro a chiunque si trovi vittima di contesti lavorativi discriminatori o lesivi.