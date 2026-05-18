Il Cenacolo Culturale Francescano fa memoria del Dott. Camillo Carlomagno a cinquant’anni dalla scomparsa

AGNONE – Un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia culturale, sociale e professionale di Agnone e che, a distanza di mezzo secolo, continua a vivere nel ricordo e nei cuori della sua comunità. Il Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” ha organizzato un importante convegno in memoria del celebre medico e intellettuale agnonese, che si terrà il prossimo 21 maggio 2026, alle ore 16:45, presso la Sala O.F.S. del Convento dei Cappuccini di Agnone.

L'evento, dal titolo profondamente evocativo “In ricordo di Camillo che dopo 50 anni non ci ha mai lasciato ed è rimasto sempre nei nostri cuori”, si propone di tracciare un profilo poliedrico di Carlomagno, mettendone in luce non solo l’attività professionale, ma anche lo spiccato amore per il teatro, la filosofia e la poesia.

Il Programma degli interventi

Il convegno si aprirà con i saluti del Presidente del Cenacolo, il Prof. Cav. Giuseppe De Martino, seguiti dai saluti istituzionali del Sindaco di Agnone, il Dott. Daniele Saia.

Subito dopo si entrerà nel vivo delle relazioni affidate a stimati professionisti e studiosi del territorio:

Il profilo biografico sarà curato dal Dott. Luigi Falasca, che ripercorrerà le tappe salienti della vita di Carlomagno.

L'impegno culturale e artistico verrà sviscerato nel contributo “Camillo e il Teatro”, a cura del Dott. Agostino Iannelli.

La produzione letteraria sarà invece oggetto della relazione “Studi filosofici e poetici sulla poesia”, presentata dalla Prof.ssa Giuseppina Di Lollo.

Musica, poesia e territorio

La manifestazione vedrà il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni e delle realtà associative locali. Alcuni componimenti saranno infatti recitati dagli Alunni del V Liceo, affiancati dalle voci di Saverio La Gamba e Paola Del Coiro.

La parte musicale sarà arricchita dall’esecuzione di musiche inedite a cura del Coro Perfetta Letizia, diretto dal Maestro Roberto Carlomagno, e dalla partecipazione del Gruppo Folklorico “I Dragoni del Molise”, a testimonianza del forte legame di Camillo con le tradizioni popolari e l'identità molisana.

A conclusione del pomeriggio, alle ore 18:30, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio, officiata dal Sac. Don Onofrio Di Lazzaro.

"Io vivo oltre me stesso"

A fare da sfondo all'intera iniziativa sono i versi dello stesso Camillo Carlomagno, riportati nel manifesto dell'evento: “Io vivo oltre me stesso mirando sospirando la luce che non vedo”. Parole che oggi suonano come una profezia e che confermano quanto la sua eredità spirituale e culturale sia più viva che mai nella comunità di Agnone. Un appuntamento imperdibile firmato dal Cenacolo Culturale per riscoprire e omaggiare una delle figure più luminose del Novecento agnonese.

Info utili per il lettore:

Cosa: Convegno in memoria del Dott. Camillo Carlomagno

Quando: Giovedì 21 maggio 2026, ore 16:45

Dove: Sala O.F.S. (Convento Cappuccini), Piazza Unità d'Italia 25, Agnone (Is)

Contatti organizzazione: 339.5824183 - 329.1048658