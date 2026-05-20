Consiglio Provinciale di Isernia: si vota domenica 5 luglio, liste entro metÃ  giugno

La Provincia di Isernia
torna al voto per il rinnovo del Consiglio. Le elezioni si terranno domenica 5
luglio 2026, le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio unico allestito
presso la sala del Consiglio al 1Â° piano del palazzo provinciale in via Berta a
Isernia, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Le liste potranno
essere presentate dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 14 giugno 2026 e dalle
ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedÃ¬ 15 giugno 2026 allâ€™Ufficio Elettorale
dellâ€™Ente. Possono candidarsi solo sindaci e consiglieri comunali in carica nei
centri del territorio provinciale. A votare saranno esclusivamente gli
amministratori. Il voto Ã¨ ponderato sulla base del numero di abitanti del
Comune che lâ€™amministratore rappresenta. Lo scrutinio, dal quale sarÃ definita
la nuova composizione del Consiglio provinciale, inizierÃ al termine delle
operazioni di voto.