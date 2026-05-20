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Termini e Condizioni

Consiglio Provinciale di Isernia: si vota domenica 5 luglio, liste entro metÃ  giugno

AttualitÃ 
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La Provincia di Isernia

torna al voto per il rinnovo del Consiglio. Le elezioni si terranno domenica 5

luglio 2026, le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio unico allestito

presso la sala del Consiglio al 1Â° piano del palazzo provinciale in via Berta a

Isernia, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Le liste potranno

essere presentate dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 14 giugno 2026 e dalle

ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedÃ¬ 15 giugno 2026 allâ€™Ufficio Elettorale

dellâ€™Ente. Possono candidarsi solo sindaci e consiglieri comunali in carica nei

centri del territorio provinciale. A votare saranno esclusivamente gli

amministratori. Il voto Ã¨ ponderato sulla base del numero di abitanti del

Comune che lâ€™amministratore rappresenta. Lo scrutinio, dal quale sarÃ  definita

la nuova composizione del Consiglio provinciale, inizierÃ  al termine delle

operazioni di voto. 

 
 
 
 
 


 

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