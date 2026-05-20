Economia Abruzzo, l'assessore Magnacca replica al PD: Â«Fatti e numeri certificano la crescita della regioneÂ»

"I consiglieri regionali del PD continuano a ostinarsi nell'interpretare a loro uso e consumo i dati sull'andamento economico dell'Abruzzo dipingendo una regione diversa da quella reale. Invece di fare il tifo per l'Abruzzo e sostenere i sacrifici e gli sforzi dei lavoratori e delle imprese, oltre che di una Regione occupata a creare le condizioni per la crescita complessiva dell'economia, fanno una lettura decisamente opposta rispetto alla realtÃ . A parlare sono i numeri, come di norma dovrebbe essere, invece vengono mistificati in maniera cosciente e distorta. Con umiltÃ diciamo certo si puÃ² fare di piÃ¹, ma occorre prendere atto che per la prima volta in Abruzzo i dati dell'occupazione raggiungono livelli storici cosÃ¬ come quelli della disoccupazione e dell'occupazione femminile". E' quanto dichiara l'assessore alle AttivitÃ produttive Tiziana Magnacca nel commentare le notizie sull'occupazione e i dati economici dell'Abruzzo.

"Il loro smarrimento non giustifica la mancata rappresentazione corretta e positiva dell'andamento economico dell'Abruzzo. I dati nel confronto del periodo 2019-2025 ci consegnano un tasso di occupazione femminile che compie un balzo dal 46,9% al 52,6%, il tasso di occupazione giovanile che passa dal 19,2% al 25,4%, quello di disoccupazione giovanile (15-29 anni) sceso dal 28,5% al 20,1%, mentre gli occupati a tempo indeterminato passano da 304.847 a 326.033" sottolinea l'assessore.

"Vengono contrapposte considerazioni che tendono a mettere in discussione i risultati dell'Abruzzo richiamando i problemi connessi all'occupazione femminile, giovanile oppure alla precarietÃ . Eppure â€“ evidenzia l'assessore â€“ l'aumento degli occupati contribuisce a far crescere il Pil che vuol dire crescita della produzione ed il conseguente aumento dei consumi. Voglio evidenziare, che nonostante l'incertezza e l'imprevedibilitÃ dei tempi che stiamo vivendo a livello nazionale e globale la fiducia complessiva del sistema economico e quindi gli investimenti, l'Abruzzo ha avuto tra il 2019-2025 una crescita dell'occupazione del 4% e un Pil a prezzi correnti tra 2023/2024 del 3,1%, superiore al centro-nord e alla media nazionale".

"Infine voglio ricordare ai detrattori dell'Abruzzo i dati rispetto all'export, che la fanno attestare al quarto posto in Italia, con un dato decisamente positivo con un circa 10 per cento in piÃ¹ rispetto alla crescita nel 2025 del 2,3% registrato nel nostro Paese. Indicatori che in alcuni settori sono superiori anche nei confronti dell'Unione Europea. Tuttavia vogliamo ricordare al PD che sono i numeri a parlare" conclude l'assessore Magnacca.