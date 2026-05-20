AISM Molise, il 23 e 24 maggio tornano le Erbe Aromatiche

Il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 maggio, AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – torna anche in Molise con la campagna “Le Erbe Aromatiche di AISM”, l’iniziativa solidale che quest’anno celebra la sua decima edizione.

I volontari di AISM Molise saranno presenti nei comuni della regione, tra cui Campobasso, Isernia, Trivento, Bojano, Ripalimosani, Roccavivara (Santuario di Canneto), Santa Croce di Magliano, Frosolone, Castropignano, Castelmauro, San Felice del Molise e altri piccoli centri del territorio, con kit contenenti una selezione di due piante aromatiche tra timo, menta, salvia, rosmarino, origano, elicriso e maggiorana, a fronte di una donazione minima di 12 euro.

I fondi raccolti contribuiranno a sostenere le attività e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate sul territorio, oltre alla ricerca scientifica promossa da FISM – Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. In Italia sono circa 150.000 le persone che convivono con la sclerosi multipla, una malattia cronica, imprevedibile e invalidante del sistema nervoso centrale, ancora priva di una cura definitiva. In Molise convivono con la SM oltre 850 persone.

Ogni tre ore viene posta una nuova diagnosi. La metà delle persone con SM ha meno di 40 anni e le donne sono colpite il doppio rispetto agli uomini. Tra le patologie correlate vi sono anche i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) e la MOGAD.

«Con un piccolo gesto concreto si può sostenere il lavoro che AISM porta avanti ogni giorno accanto alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie – sottolinea Donatelli –. La campagna contribuisce a sostenere i servizi sul territorio e la ricerca scientifica».

È già possibile prenotare la propria confezione contattando la sezione territoriale AISM al numero 339 4948912 (Gino Donatelli).

La campagna apre la Settimana Nazionale di informazione sulla sclerosi multipla, in programma dal 23 al 30 maggio, data in cui si celebra la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. In vista della ricorrenza, il referente di AISM Molise, Gino Donatelli, ha già inviato ai sindaci molisani la richiesta di illuminare di rosso monumenti, palazzi istituzionali o piazze simboliche nella serata del 30 maggio, come segno di vicinanza alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie.

L’iniziativa rientra nelle celebrazioni promosse da AISM sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, che nel corso della Settimana Nazionale della sclerosi multipla prevedono anche appuntamenti dedicati all’informazione, alla ricerca scientifica, all’inclusione e ai diritti delle persone con SM.