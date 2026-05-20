Prefettura di Isernia: istituzioni al lavoro su sicurezza e prevenzione dopo episodi di violenza

Nella mattinata di mercoledÃ¬ 20 maggio il Prefetto di Isernia, dott. Giuseppe Montella, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze dellâ€™Ordine e i Sindaci dei Comuni di Isernia e Venafro. Il Comitato ha esaminato la situazione dellâ€™ordine e della sicurezza pubblica nei due Comuni alla luce di recenti episodi di violenza, in particolare risse che hanno coinvolto anche minori.

Nel corso dellâ€™incontro Ã¨ emerso che lâ€™attivitÃ di indagine e verifica da parte delle Forze dellâ€™Ordine ha consentito tempestivamente lâ€™identificazione di gran parte dei responsabili. Fermo restando il regolare svolgimento delle indagini coordinate dallâ€™AutoritÃ Giudiziaria, il Prefetto ha invitato le Forze di Polizia, con il concorso delle Polizie Locali, a intensificare i servizi di prevenzione e controllo nelle aree ritenute sensibili; tali servizi saranno pianificati e coordinati tecnicamente dalla Questura per garantire interventi tempestivi e mirati.

I Sindaci sono stati sollecitati a verificare la funzionalitÃ degli impianti di videosorveglianza comunali e a predisporre, ove necessario, il collegamento diretto con le sale operative delle Forze dellâ€™Ordine, al fine di agevolare lâ€™identificazione dei responsabili e la rapiditÃ degli interventi. Ãˆ stata inoltre raccomandata la valutazione, da parte delle amministrazioni comunali, dellâ€™adozione di ordinanze volte a limitare la somministrazione di bevande alcoliche in recipienti di vetro e a vietarne la vendita o la somministrazione ai minori, con controlli mirati da parte delle Polizie Locali per verificarne lâ€™effettiva osservanza.

Nel corso della seduta Ã¨ stata condivisa la necessitÃ di promuovere unâ€™azione congiunta delle istituzioni, ciascuna per le proprie competenze, che preveda il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole e dei servizi sociali in percorsi di prevenzione e recupero rivolti ai minori coinvolti, nonchÃ© lâ€™attivazione di progetti educativi e di sostegno. Il Prefetto Montella ha sottolineato lâ€™importanza di ricostruire il contesto in cui si sono verificati gli episodi per evitare possibili recrudescenze e tutelare la sicurezza collettiva; le misure concordate saranno monitorate e aggiornate in base allâ€™evoluzione degli accertamenti.