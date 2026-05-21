Agnone, confronto in piazza tra Saia e Cacciavillani: nessun accordo sulle poltrone

AGNONE â€“ Una serata fresca, graziata dalla tregua del maltempo dopo la pioggia dei giorni precedenti, ha fatto da cornice al tanto atteso confronto pubblico in piazza tra i due candidati alla carica di sindaco di Agnone: il primo cittadino uscente Daniele Saia, alla guida della lista "Nuovo Sogno Agnonese", e Marco Cacciavillani, candidato per la lista "Agnone al Futuro".

Davanti a un pubblico discreto e decisamente attento â€“ lontano dalle folle oceaniche del passato ma composto da cittadini fortemente interessati al futuro del paese â€“ i due aspiranti sindaci si sono sottoposti alle domande incalzanti della stampa locale. A condurre il dibattito sono stati i giornalisti Maria Carosella (direttrice di Altomolise.net), Maurizio Dâ€™Ottavio (giornalista di Telemolise) e Viviana Pizzi (direttrice di Controvento) Vittorio Labanca direttore del mensile Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese, che attraverso due serrati giri di domande hanno toccato i nodi cruciali della politica locale. Nonostante lo stimolo al dibattito aperto, la piazza si Ã¨ dimostrata tuttavia timida: al momento delle domande dal pubblico, infatti, una sola persona ha chiesto e preso la parola.

Il nodo politico: nessun accordo sulle poltrone

Il vero cuore del dibattito si Ã¨ acceso attorno al rapporto politico tra le due liste e ai rumors su possibili intese sottobanco. Entrambi i candidati hanno negato con forza l'esistenza di un accordo preventivo sulla spartizione di eventuali incarichi esecutivi o assessorati nell'ambito del Comune di Agnone una volta usciti i risultati delle urne.

In particolare, Cacciavillani ha respinto con assoluta convinzione ogni voce di corridoio, rivendicando la scelta della sua lista di scendere in campo per puro senso di responsabilitÃ , evitando cosÃ¬ alla cittadina il rischio di un possibile commissariamento prefettizio. Il leader di "Agnone al Futuro" ha chiarito la traiettoria del suo gruppo, spiegando che con ogni probabilitÃ andranno a occupare i quattro posti riservati alla minoranza in Consiglio comunale, oltre allo scranno giÃ blindato in Consiglio provinciale. Su cosa succederÃ concretamente nei fatti, solo il tempo e il post-voto potranno dare risposte certe.

Sintonia sui grandi temi e un'opposizione pronta a collaborare

Al di lÃ delle dinamiche puramente politiche e delle alleanze elettorali, il confronto ha fatto emergere una sorprendente convergenza programmatica su molti dei dossier piÃ¹ scottanti per l'Alto Molise. Rispondendo alle domande dei cronisti su sanitÃ , gestione delle risorse idriche, viabilitÃ , pari opportunitÃ e il rischio di eventuali "ribaltoni" futuri, Saia e Cacciavillani si sono trovati quasi sempre in sintonia sulla diagnosi dei problemi e sulle necessitÃ del territorio.

A suggellare questo clima di sostanziale non belligeranza Ã¨ stata la risposta finale di Marco Cacciavillani: incalzato su quale tipo di opposizione intenda portare avanti all'indomani del voto, il candidato ha dichiarato senza esitazione di essere pronto a collaborare per il bene comune di Agnone.