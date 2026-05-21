Pro Loco Terventum, spunta un post enigmatico: attesa per l’annuncio del 25 maggio

Una chitarra appoggiata su una panchina, atmosfere calde e una sola indicazione ben visibile: “Annuncio – Lunedì 25.05”. È l’immagine condivisa nelle scorse ore dalla Pro Loco Terventum tra le storie pubblicate sulle proprie pagine social, suscitando curiosità in paese.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma il riferimento sembra riguardare uno degli appuntamenti principali dell’estate triventina. L’annuncio potrebbe infatti essere collegato al programma civile delle festività patronali e, in particolare, al concerto previsto per il 27 luglio.

Negli ultimi anni la Pro Loco ha spesso scelto di alimentare l’attesa attraverso piccoli indizi pubblicati online prima delle comunicazioni ufficiali. Una modalità già utilizzata anche lo scorso anno, quando l’associazione anticipò sui social l’arrivo delle Vibrazioni, poi protagoniste della serata musicale in Piazza Calvario.

Dal 2023 la Pro Loco Terventum, guidata dalla presidente Iole Panzetti, è impegnata nell’organizzazione di parte degli eventi estivi e del programma civile delle festività patronali, con l’obiettivo di ampliare l’offerta culturale e di intrattenimento del paese.



Per scoprire il significato dell’immagine e il contenuto dell’annuncio bisognerà però attendere ancora qualche giorno. Intanto la Pro Loco invita tutti a seguire le proprie pagine Facebook e Instagram per restare aggiornati sui prossimi annunci.