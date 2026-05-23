POZZILLI (IS) â€“ Autocarro trasporto animali fuori strada sulla SS 85, illeso il conducente

POZZILLI (IS)- Incidente stradale

I Vigili del fuoco di Isernia poco dopo le 20 sono intervenuti per soccorrere un autista uscito fuori strada col proprio autocarro adibito a trasporto animali al Km 24 della SS 85. Il conducente Ã¨ rimasto illeso. La squadra dei Vigili del fuoco Ã¨ intervenuta con un autobotte, una automezzo fuoristrada e un autogrÃ¹ che Ã¨ servita per per rimettere il piccolo autocarro sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un carroattrezzi per rimuovere il veicolo coinvolto. I militari indagano sulle cause.