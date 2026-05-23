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Tragedia a Portocannone: padre investe la figlia di due anni in retromarcia, la Procura apre un fascicolo

AttualitÃ 
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La procura di Larino ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto questa mattina a Portocannone, nel Campobassano, dove una bambina di 22 mesi Ã¨ stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre davanti all'abitazione di famiglia.
    La piccola, trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona dopo un primo ricovero al San Timoteo di Termoli, Ã¨ ricoverata in prognosi riservata.

I medici hanno riscontrato diversi politraumi e un grave trauma cranico.
    Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo stava effettuando una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza della 

Il fascicolo aperto dagli inquirenti Ã¨, al momento, per lesioni colpose.
    La polizia di Termoli sta conducendo gli accertamenti sull'accaduto e ha sequestrato l'auto coinvolta nell'incidente.

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