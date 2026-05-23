Tragedia a Portocannone: padre investe la figlia di due anni in retromarcia, la Procura apre un fascicolo

La procura di Larino ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto questa mattina a Portocannone, nel Campobassano, dove una bambina di 22 mesi Ã¨ stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre davanti all'abitazione di famiglia.

La piccola, trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona dopo un primo ricovero al San Timoteo di Termoli, Ã¨ ricoverata in prognosi riservata.

I medici hanno riscontrato diversi politraumi e un grave trauma cranico.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo stava effettuando una manovra in retromarcia e non si sarebbe accorto della presenza della

Il fascicolo aperto dagli inquirenti Ã¨, al momento, per lesioni colpose.

La polizia di Termoli sta conducendo gli accertamenti sull'accaduto e ha sequestrato l'auto coinvolta nell'incidente.