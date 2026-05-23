Termoli, UniMol e UniCh-Pe presentano il nuovo corso di laurea in Ingegneria informatica per IA e automazione

Anno accademico 2026/2027, l'Università degli Studi del Molise e l'Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti–Pescara insieme per formare professionisti e professioniste delle tecnologie del futuro: nasce il nuovo Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria Informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’Automazione. La presentazione ufficiale in occasione di un incontro aperto a studenti, studentesse, docenti, imprese e territorio, e che si terrà lunedì 25 maggio, dalle ore 9:30, nell’Aula “Adriatico” del Polo universitario di via Duca degli Abruzzi a Termoli, futura sede didattica del corso.

Il percorso formativo nasce con l’obiettivo di formare futuri ingegneri in grado di progettare e sviluppare sistemi intelligenti e automatizzati, integrando competenze di informatica, automazione e intelligenza artificiale. Coniuga solide basi ingegneristiche con le più recenti tecnologie di machine learning, robotica, ingegneria del software e sistemi digitali avanzati, con una forte attenzione alle attività laboratoriali e alla collaborazione con il mondo produttivo e centri di ricerca.

Il programma della mattinata prevede i saluti istituzionali dei Rettori delle due Università e delle autorità regionali, seguiti da un intervento sul ruolo dell’ingegneria informatica nell’era dell’intelligenza artificiale. Sarà quindi presentato nel dettaglio il nuovo corso di laurea. La giornata sarà articolata in due momenti principali. Il programma prevede infatti, nella prima parte, gli indirizzi istituzionali dei Rettori delle due Università, Giuseppe Peter Vanoli (UniMol) e Liborio Stuppia (UniCh-Pe) e del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. A seguire l’intervento di Michele Tufano, in collegamento dalla sede Google di Washington — già ricercatore Microsoft e membro del gruppo DevAI di Google — che approfondirà il tema dell’evoluzione della programmazione e dell’ingegneria del software nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Sarà quindi presentata nel dettaglio l’offerta formativa del nuovo Corso di Laurea e le prospettive professionali legate ai settori dell’AI e dell’automazione.

A partire dalle ore 11 si svolgerà una seconda parte pratico-laboratoriale e dimostrativa, durante la quale studentesse e studenti partecipanti potranno osservare applicazioni concrete dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie digitali, confrontandosi direttamente con docenti, ricercatori e studenti universitari.