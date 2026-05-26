Mario Di Laudo iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti: a 23 anni il traguardo dopo il percorso con Altomolise.net

Nel corso di una recente seduta ordinaria, sono stati deliberati diversi aggiornamenti relativi all’Albo e agli organi collegiali del mondo dell’informazione, con nuove iscrizioni e movimenti nelle varie sezioni professionali, a testimonianza della continua evoluzione del panorama giornalistico regionale.

Tra i nomi inseriti nell’elenco dei giornalisti pubblicisti figura quello di Mario Di Laudo, 23 anni, originario di Trivento, che dopo aver svolto il praticantato con la redazione di Altomolise.net ha raggiunto questo importante traguardo professionale.

Un percorso costruito sul campo, fatto di impegno costante, dedizione e crescita giornalistica, che ha portato al riconoscimento ufficiale della sua attività nell’ambito dell’informazione.

Mario viene descritto come un giovane che “ama questo lavoro”, arguto, intelligente, costante nell’impegno, attento e rispettoso, con la capacità di cogliere con prontezza le notizie e raccontarle con efficacia.

La notizia dell’iscrizione è stata accolta con soddisfazione dalla redazione di Altomolise.net, dove il giovane ha svolto il proprio percorso formativo. Non sono mancati gli auguri della direttrice, che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del suo contributo, augurandogli un futuro ricco di crescita nel mondo del giornalismo.

Un riconoscimento che rappresenta non solo un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza per la sua carriera nel panorama dell’informazione.