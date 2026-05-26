Agnone, Saia riconfermato con consenso plebiscitario: affluenza al 67%, pesa lâ€™area moderata nella nuova geografia politica

Le elezioni comunali di Agnone consegnano un dato politico chiaro: la riconferma netta del sindaco Daniele Saia e una partecipazione al voto che si attesta al 67%, uno degli elementi piÃ¹ significativi della tornata elettorale.

Su 3.810 aventi diritto, con lo scorporo degli AIRE, si sono recate alle urne 2.572 persone. Di queste, circa il 90% ha espresso la propria preferenza per la lista collegata al sindaco uscente, mentre la lista alternativa ha raccolto una quota minoritaria di consensi.

Il dato politico piÃ¹ rilevante resta dunque lâ€™alta partecipazione, letta da molti come una prova di vitalitÃ democratica in un contesto spesso segnato dallâ€™astensionismo. Il consenso ottenuto dalla lista Saia appare inoltre distribuito su piÃ¹ sensibilitÃ , con risultati personali importanti per diversi candidati.

Tra i piÃ¹ votati emergono Raffaele Masciotra e Mario Petrecca, che intercettano complessivamente un bacino di consensi consistente, segnale di un voto che attraversa anche aree politiche differenti. Spicca inoltre il risultato del giovane Leonardo Dâ€™Onofrio, tra i piÃ¹ votati della lista e terzo eletto, a conferma di un interesse crescente verso il ricambio generazionale.

Nel complesso, il voto evidenzia anche un peso significativo dellâ€™area moderata, che sembra aver consolidato e rafforzato la propria presenza politica rispetto allâ€™area storicamente di sinistra, risultata meno incisiva in termini di consenso complessivo.

Ora lâ€™attenzione si sposta sulla composizione della nuova giunta: tra le ipotesi, i ruoli femminili potrebbero andare a Enrica Sciullo e a Amalia Gennarelli, mentre Masciotra â€” forte del risultato personale â€” appare in posizione di vantaggio per il ruolo di vice sindaco e la conferma allâ€™assessorato alle politiche agricole. Possibile assessorato anche per Petrecca, mentre resta aperto il nodo delle deleghe per gli altri esponenti della squadra.

Sul fronte dellâ€™opposizione, i quattro eletti della lista alternativa siederanno in consiglio comunale con il compito di costruire un ruolo di controllo e proposta.

La partita politica si sposta ora a livello provinciale, con le elezioni di secondo livello previste per il 5 luglio, dove si misureranno nuovi equilibri tra amministratori locali e aree politiche del territorio.