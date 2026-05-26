Capracotta punta sulla sostenibilitÃ : nuovi interventi di efficientamento energetico per Palestra comunale e Giardino della Flora Appenninica

Prosegue il percorso dellâ€™Amministrazione comunale di Capracotta verso la sostenibilitÃ e lâ€™efficientamento energetico degli edifici pubblici. Dopo i primi interventi giÃ realizzati sulla Palestra comunale, il Comune avvia una nuova fase di lavori che interesserÃ sia la struttura sportiva sia il Giardino della Flora Appenninica. Sul tema interviene il sindaco Candido Paglione, che illustra gli obiettivi e le prospettive degli interventi in corso.

"Dalla Palestra comunale al Giardino della Flora Appenninica: prosegue con decisione il percorso di efficientamento energetico del Comune di Capracotta.

Dopo lâ€™installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto della Palestra comunale, che hanno portato la potenza complessiva a 100 kWp, continuano gli interventi finanziati attraverso il programma CSE â€“ Comuni per la SostenibilitÃ e lâ€™Efficienza energetica. Si tratta di opere strategiche che consentiranno una significativa riduzione dei costi energetici della Palestra comunale, completando gli interventi giÃ realizzati grazie alla Green Community, e dei due edifici del Giardino della Flora Appenninica.

Non si tratta di semplici lavori di manutenzione, ma di un vero e proprio salto di qualitÃ per il patrimonio pubblico di Capracotta: edifici piÃ¹ moderni, piÃ¹ efficienti e meno onerosi da gestire. Un risultato raggiunto grazie alla determinazione con cui lâ€™Amministrazione ha perseguito lâ€™obiettivo di investire concretamente su sostenibilitÃ e innovazione.

In questi giorni Ã¨ in corso la sostituzione completa degli infissi della palestra, con soluzioni ad alto isolamento termico e vetri di maggiore spessore, capaci di migliorare sensibilmente lâ€™efficienza energetica dellâ€™edificio. Ãˆ inoltre in fase di completamento il nuovo impianto ibrido con due pompe di calore, che garantirÃ un sistema di riscaldamento piÃ¹ sostenibile, stabile ed economicamente vantaggioso.

A breve prenderanno il via anche i lavori per lâ€™installazione dei pannelli fotovoltaici sui due edifici del Giardino della Flora Appenninica. Una volta conclusi, tutti gli interventi consentiranno una drastica riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione, con benefici concreti per lâ€™intera comunitÃ .

Questo risultato conferma la direzione intrapresa dallâ€™Amministrazione: realizzare interventi utili e concreti per il futuro del Comune. In un momento in cui il caro energia pesa su famiglie e istituzioni, Capracotta sceglie di guardare avanti con responsabilitÃ , visione e investimenti mirati.

Investire oggi nellâ€™efficienza energetica significa garantire un Comune piÃ¹ moderno, sostenibile e solido per i prossimi anni."

Candido Paglione

Sindaco di Capracotta