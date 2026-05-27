Nomadi a Montenero di Bisaccia, ufficializzata la nuova data del concerto: si terrà l’8 agosto

A poco più di una settimana dal rinvio, è stata ufficializzata la nuova data del concerto dei Nomadi a Montenero di Bisaccia. La storica band italiana si esibirà sabato 8 agosto alle ore 21:30 in Piazza della Libertà.

Il concerto, inizialmente previsto per sabato 16 maggio, era stato rinviato a causa dell’indisposizione di uno dei componenti della band. Ora è stata confermata la nuova data dell’atteso ritorno dei Nomadi in paese dopo 27 anni. Nei giorni precedenti all’evento avevamo intervistato Beppe Carletti, storico tastierista e fondatore dei Nomadi, che aveva parlato della soddisfazione di tornare a Montenero e del forte legame tra la band e il pubblico. (l’intervista completa)

L’evento è organizzato dal Comitato Feste in collaborazione con Muzak Eventi del vastese Nando Miscione. Grande attesa per una delle band più amate della musica italiana, pronta a riportare sul palco grandi classici come “Io vagabondo”, “Dio è morto” e “Noi non ci saremo”.