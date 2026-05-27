Termoli, malore a bordo di un peschereccio: 63enne salvato dalla Guardia Costiera

Nel corso della mattinata odierna, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Termoli, ha coordinato ed effettuato un intervento di soccorso medico urgente per assistere un marittimo colto da malore, imbarcato su un peschereccio della marineria termolese, impegnato in attivitÃ di pesca in mare aperto, a circa 21 miglia nautiche dal porto di Termoli.

Lâ€™allarme Ã¨ scattato alle 9:10, quando il comandante di un peschereccio della flotta di Termoli, in navigazione a circa 21 miglia dal litorale molisano, ha segnalato via radio un improvviso malore accusato da uno dei membri dellâ€™equipaggio, un 63enne originario di Manfredonia, con forti dolori addominali ed alla schiena, le cui condizioni richiedevano un immediato intervento sanitario. La richiesta di soccorso Ã¨ arrivata alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, che ha attivato subito il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) per una prima valutazione sanitaria a distanza.

Il coordinamento dellâ€™operazione Ã¨ stato condotto dalla Guardia Costiera di Termoli, che ha disposto lâ€™invio immediato sul punto di un proprio battello veloce, lâ€™unitÃ navale GC A77, giÃ in navigazione nelle acque del compartimento marittimo per lo svolgimento di altre attivitÃ istituzionali, che raggiungeva rapidamente lâ€™unitÃ da pesca. I militari della Guardia Costiera giunti sul posto hanno quindi effettuato il trasbordo del membro dellâ€™equipaggioa bordo del mezzo di soccorso. Il marittimo Ã¨ stato quindi trasportato fino al porto di Termoli, dove ad attenderlo in banchina era presente, oltre ad una pattuglia terrestre della Guardia Costiera, anche unâ€™autoambulanza e personale del 118, preventivamente allertato dal Comando della Guardia Costiera termolese, per il successivo trasferimento del presso il locale nosocomio.

L'intervento, coordinato con rapiditÃ e perizia, rappresenta unâ€™ulteriore testimonianza dellâ€™impegno quotidiano del Corpo delle Capitanerie di porto â€“ Guardia costiera, chiamato a garantire la salvaguardia della vita umana in mare grazie ad un sistema di soccorso altamente specializzato, capace di intervenire con tempestivitÃ ed efficacia h24 e 365 giorni lâ€™anno.