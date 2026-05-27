Sorpresa ad Agnone: 321 preferenze per Mario Petrecca, giudicato da molti poco simpatico ma premiato dagli elettori per lâ€™impegno sul campo

Alle elezioni comunali di Agnone, le 321 preferenze ottenute da Mario Petrecca rappresentano per molti un risultato inatteso, ma al tempo stesso significativo, che racconta un rapporto complesso ma concreto tra lâ€™elettorato e una figura da anni presente nella vita amministrativa e operativa della comunitÃ .

Commendatore e presidente dellâ€™ANC â€“ Nucleo di Protezione Civile di Agnone, Petrecca ha ricoperto per quasi sei anni il ruolo di consigliere comunale con deleghe delicate e operative, tra cui protezione civile, viabilitÃ , personale e polizia municipale. Competenze che lo hanno portato a un contatto diretto e quotidiano sia con la struttura comunale sia con i cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore criticitÃ .

Nel corso del suo mandato, Ã¨ stato costantemente impegnato nella gestione delle emergenze che hanno colpito il territorio: dalla pandemia Covid alle frane, dagli allagamenti alle nevicate piÃ¹ intense, fino agli interventi legati alla manutenzione e al decoro ambientale. Una presenza continua, spesso in prima linea, nei momenti in cui la macchina comunale Ã¨ chiamata a rispondere con rapiditÃ ed efficacia.

Il suo stile di lavoro Ã¨ noto per essere diretto, talvolta brusco, e orientato alla decisione rapida. Un carattere che non sempre ha incontrato il favore di tutti, e che nel tempo ha suscitato anche critiche e distanze da parte di alcuni cittadini. Tuttavia, accanto agli aspetti piÃ¹ divisivi del suo modo di porsi, molti riconoscono a Petrecca una qualitÃ difficilmente contestabile: la costante disponibilitÃ e la presenza nelle situazioni di difficoltÃ .

Proprio questo elemento sembra aver pesato nellâ€™esito del voto. Le 321 preferenze, infatti, vengono lette da diversi osservatori come il segnale di un riconoscimento concreto da parte di una parte dellâ€™elettorato, che ha voluto premiare piÃ¹ lâ€™azione e la presenza sul campo che le dinamiche caratteriali o le contrapposizioni personali.

Il risultato lo colloca ora come secondo degli eletti nella compagine consiliare, aprendo per lui la prospettiva di un ruolo ancora piÃ¹ rilevante allâ€™interno della futura amministrazione. Con ogni probabilitÃ , infatti, lo attende un incarico di assessore, con deleghe di maggiore responsabilitÃ rispetto al precedente mandato.

Un passaggio che segna una fase nuova del suo percorso politico-amministrativo, nel segno della continuitÃ con lâ€™impegno giÃ dimostrato sul campo e della fiducia rinnovata, espressa dagli elettori attraverso il voto.