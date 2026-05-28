Emergenza in mare: anche il 1530 della Guardia Costiera entra a far parte della Centrale Unica 112 dell'Abruzzo

(REGFLASH) Pescara, 28 mag. â€“ Da oggi anche il 1530, numero di emergenza in mare della Guardia Costiera, Ã¨ collegato alla Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza 112 della Regione Abruzzo.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo: l'Abruzzo Ã¨ la prima regione italiana ad attivare questo collegamento diretto verso il NUE 112 anche per le emergenze in mare, ampliando ulteriormente il sistema integrato di gestione delle emergenze.

Da oggi, infatti, in piena attuazione della normativa europea, anche le emergenze in mare e lungo la costa, potranno essere gestite attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, secondo il modello giÃ operativo per le altre componenti del sistema coordinato di risposta alle emergenze: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.

In caso di necessitÃ , quindi, per un'emergenza in mare, sulla costa o comunque di competenza della Guardia Costiera, sarÃ sufficiente comporre il 112. La chiamata verrÃ presa in carico dalla Centrale Unica di Risposta regionale, che provvederÃ a inoltrarla rapidamente alla sala operativa competente, garantendo cosÃ¬ una gestione piÃ¹ coordinata, tempestiva ed efficace dell'intervento.

"Con questo nuovo collegamento - sottolinea il dirigente della CUR (Centrale Unica di Risposta) Andrea Cipollone - compiamo un altro passo decisivo verso un sistema di emergenza sempre piÃ¹ integrato, capace di offrire ai cittadini una risposta rapida e unitaria. L'obiettivo Ã¨ rendere piÃ¹ semplice la richiesta di aiuto e piÃ¹ efficiente l'attivazione delle strutture competenti". (REGFLASH) US/260528