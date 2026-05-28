Castel del Giudice, al via le manifestazioni di interesse per la Fondazione di Partecipazione e il Forno di Comunità

Pubblicati gli avvisi per la prosecuzione post PNRR del modello di rigenerazione territoriale e culturale promosso dal progetto “Castel del Giudice – Centro di (ri)Generazione dell’Appennino”.

Consolidare, allargare e rendere strutturali i cambiamenti avviati senza disperdere il capitale umano, progettuale e relazionale accumulato, dando continuità al percorso del progetto “Castel Del Giudice - Centro di (ri)Generazione dell’Appennino”, nell’ambito del Bando Borghi – Linea A del PNRR. Con queste finalità e per rendere consapevole, coerente e permanente lo sviluppo di Castel del Giudice, sono stati emanati due avvisi pubblici, relativi alla costituzione di “Enzima Fondazione di Partecipazione ETS” e del “Forno di Comunità”. Entrambe le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 15 giugno 2026.

Enzima Fondazione di Partecipazione ETS, ente del terzo settore senza scopo di lucro, rappresenta la struttura giuridica stabile post PNRR per attrarre risorse, competenze e partnership, ponendosi da catalizzatore dei processi di rigenerazione avviati nel territorio di Castel del Giudice. La Fondazione opererà nei settori della rigenerazione territoriale, del turismo sostenibile, della valorizzazione del patrimonio, dell'alloggio sociale, della formazione e della ricerca. Potranno aderire come Fondatori le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiranno al patrimonio (minimo statutario: € 30.000), e come Sostenitori tutti coloro - persona fisica o ente – che vogliano apportare risorse economiche, competenze professionali o beni materiali e immateriali.

Il Forno di Comunità è pensato come presidio di socialità, memoria alimentare e identità territoriale. Uno spazio di circa 85 mq, realizzato grazie ai fondi PNRR, dotato di un forno tradizionale, un laboratorio di panificazione, un’area degustazione e ambienti per attività didattiche e comunitarie. L'affidamento quinquennale è aperto a imprese, cooperative, enti del terzo settore e raggruppamenti di soggetti. Chi si aggiudicherà la concessione (canone base: € 500/mese) dovrà garantire, tra le varie indicazioni previste nell’avviso, l’apertura almeno 6 giorni alla settimana, la promozione di farine, cereali e prodotti locali, l’offerta di almeno 20 prodotti, ricette, ingredienti o preparazioni rappresentativi del territorio, almeno due giornate mensili dedicate alla comunità, 5 eventi o laboratori annuali, e la collaborazione con i produttori, le aziende e gli artigiani locali.

La manifestazione di interesse per Enzima Fondazione di Comunità ETS dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 15/06/2026 tramite PEC al seguente indirizzo: casteldelgiudice@pec.it.

La manifestazione di interesse per il Forno di Comunità dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 15/06/2026 con consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel del Giudice con oggetto "Avviso Forno di Comunità - gestione PNRR Borghi - NON APRIRE". In caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data di accettazione dell’ufficio postale.

Tutta la documentazione (determina, avvisi, allegati) è disponibile al seguente link https://bit.ly/AvvisiEnzimaFondazionediPartecipazioneFornodiComunità, nella pagina degli avvisi del sito internet del Comune di Castel del Giudice https://www.comune.casteldelgiudice.is.it/it/news/avvisi-pubblici-per-manifestazione-di-interesse-per-enzima-fondazione-di-partecipazione-ets-e-forno-di-comunita?type=3 e all’Albo Pretorio dell’Ente.

Per informazioni:

Comune di Castel del Giudice (IS)

Piazza Guglielmo Marconi, 11,

Tel: +39 0865 946130

Sito web: www.comune.casteldelgiudice.is.it

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