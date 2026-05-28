Montenero di Bisaccia, incendio in unâ€™azienda agricola

Stamattina, intorno alle 7:50, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti nel territorio di Montenero di Bisaccia per un incendio che ha interessato un contatore elettrico trifase al servizio di unâ€™azienda agricola adibita allâ€™allevamento di bestiame.
Le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi alle aree circostanti. Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dellâ€™intera area.