Termoli, incendio sul tetto di un capannone nella zona industriale

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti nella zona industriale di Termoli per un incendio che ha interessato un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un capannone.
Le fiamme sono state spente in breve tempo. Sono tuttora in corso le operazioni di verifica sulla parte dellâ€™impianto non coinvolta dallâ€™incendio, al fine di accertare lâ€™eventuale presenza di altri focolai ed escludere il coinvolgimento della copertura sottostante.