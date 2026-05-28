Agnone, Petrecca stoppa le strumentalizzazioni politiche: Â«Il nostro voto Ã¨ un successo personale, non di partitoÂ»

AGNONE. Il post-voto ad Agnone si accende e i commenti sulle elezioni amministrative fioccano come neve. Ad animare il dibattito sono alcune analisi che, valutando il voto del 67% degli elettori agnonesi, tendono ad attribuire all'area di centrodestra il successo dei due candidati consiglieri piÃ¹ votati in assoluto, posizionatisi al primo e al secondo posto delle preferenze.

Una lettura che ha spinto Mario Petrecca a intervenire direttamente. Contattato dalla nostra redazione, Petrecca ha voluto rilasciare una dichiarazione per rispondere a tutti i commentatori politici di queste ore, chiedendo di rendere pubblica la sua netta smentita per bloccare ogni speculazione.

L'audio della dichiarazione di Mario Petrecca: Â«Io voglio fare una precisazione a tutti i commentatori politici e a chi sta parlando in queste ore, compreso l'assessore Di Lucente. Il voto che ho avuto Ã¨ un voto alla persona, un voto slegato dalle appartenenze politiche tradizionali. Non permetto a nessuno di mettere cappelli politici o bandierine di centrodestra sul mio risultato elettorale. Ãˆ stata una risposta dei cittadini basata sulla fiducia nei miei confronti, sul lavoro fatto e sulla credibilitÃ personale, non sui simboli di partito. I commentatori si astengano dallo strumentalizzare i miei voti per fare analisi di parteÂ».

Con questa netta presa di posizione, Petrecca rispedisce al mittente i tentativi di "arruolamento" politico, rivendicando la natura civica e personale del clamoroso exploit di preferenze ottenuto nelle urne agnonesi.