Olympia Agnonese, gran finale di stagione: ad Agnone sbarca il 21Â° Torneo Nazionale "Nuove Speranze"

AGNONE. Ultimo, prestigioso appuntamento per la frenetica e brillantissima attivitÃ del settore giovanile della gloriosa Olympia. Dopo aver disputato una splendida finale provinciale, gli Esordienti guidati da mister Suriano sono pronti a riallacciare gli scarpini per scendere nuovamente in campo. L'occasione Ã¨ di quelle speciali: la partecipazione alla ventunesima edizione del Torneo Nazionale "Nuove Speranze".

Per l'occasione, la societÃ granata schiererÃ ben due formazioni. Una vetrina importante che vedrÃ anche la convocazione anticipata di cinque promettenti ragazzi del 2015, che tra appena un mese faranno ufficialmente il loro ingresso nella categoria Esordienti, assaporando cosÃ¬ in anticipo il clima del calcio dei "grandi".

Il programma e le squadre partecipanti

Alle due compagini locali si affiancheranno quattro blasonate realtÃ del panorama calcistico giovanile interregionale. Questo il quadro completo delle partecipanti:

F.C. Matese

ASD Villa Santa Maria

Curi Pescara

Football Calcio Campobasso

Le sei squadre saranno divise in due gironi da tre. Le formazioni si affronteranno all'interno del proprio raggruppamento per decretare la classifica della prima fase. Successivamente, spazio alle finalissime incrociate: le terze classificate si contenderanno il 5Â° e 6Â° posto, le seconde si sfideranno per il gradino piÃ¹ basso del podio (3Â° e 4Â° posto), mentre le regine dei rispettivi gironi si giocheranno il trofeo nella finalissima per il 1Â° e 2Â° posto.

Sport, turismo e gastronomia: la formula vincente

Non sarÃ solo una giornata di calcio giocato. Ãˆ prevista infatti l'affluenza di numerosissimi genitori e accompagnatori provenienti da fuori regione. Complice la bella stagione, le famiglie ne approfitteranno per trasformarsi in turisti, visitando le bellezze storiche e architettoniche della cittadina di Agnone e affollando i ristoranti locali per gustare le eccellenze della rinomata cucina agnonese. Un binomio, quello tra sport e promozione del territorio, che si conferma vincente.

Il bilancio degli organizzatori

Grande l'entusiasmo dietro le quinte. Gli organizzatori Sica e Verdile si dicono molto soddisfatti per la massiccia adesione e felici per aver portato avanti, ancora una volta, una programmazione seria e di spessore. L'obiettivo della stagione â€“ ampiamente centrato â€“ Ã¨ stato quello di far vivere a tutti i ragazzi della Scuola Calcio bellissime esperienze di vita e di favorire una netta crescita tecnica. Risultati possibili solo grazie alla scelta della societÃ di mettere a disposizione del gruppo tecnici qualificati, capaci di operare con profonda passione e amore verso i piccoli atleti.

Il sipario sulla stagione non si chiuderÃ perÃ² con il fischio finale del torneo. Gli organizzatori hanno giÃ lanciato l'appuntamento a tutti i genitori e ai ragazzi degli Esordienti per la grande festa finale del torneo, in programma il prossimo 2 giugno, per celebrare un anno di calcio, amicizia e grandi valori granata.