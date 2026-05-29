Trivento, gli alunni dell’Omnicomprensivo “Nicola Scarano” protagonisti di “Un anno da ricordare”

Saranno gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “Nicola Scarano” i protagonisti della manifestazione “Un anno da ricordare”, in programma mercoledì 3 giugno, alle ore 10, presso il Centro polifunzionale di Trivento.

L’evento, in programma all’indomani delle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica Italiana, rappresenta il momento conclusivo di un percorso didattico ed educativo di educazione civica che ha visto gli studenti impegnati in diverse attività formative. Tra queste anche la visita al Senato della Repubblica, durante la quale gli alunni hanno avuto l’opportunità di sedere negli scranni dell’Aula di Palazzo Madama e simulare una seduta assembleare.

Nel corso della manifestazione gli studenti metteranno in scena uno dei momenti più significativi della vita repubblicana, simulando la nascita di una legge. L’iniziativa è nata da un’idea della maestra Maria Rita Sigismondi e ha coinvolto l’intero team educativo delle classi quinte composto dai docenti Paola Meffe, Maria Teresa Scarano, Carla Di Paolo, Maria Mazzacano, Silvia Giovannitti, Sonia D’Angelo, Antonia D’Ovidio e Paolo Di Croce.

Con una lettera indirizzata alla dirigente scolastica Ida Cimmino, il cui testo integrale è consultabile al seguente link, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa promossa dall’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento. Nel messaggio il ministro sottolinea il valore educativo della manifestazione e l’opportunità offerta agli alunni di avvicinarsi ai principi della partecipazione democratica e al funzionamento delle istituzioni repubblicane. Valditara ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro educativo svolto dalla scuola e ha richiamato il motto dell’istituto, “Custode del passato, cantiere del futuro”, evidenziandone il valore nel percorso di formazione delle nuove generazioni.

La dirigente scolastica Ida Cimmino ha accolto con soddisfazione l’attenzione riservata dal ministro all’iniziativa. Nel comunicato sottolinea il significato che il riconoscimento assume per il territorio: «Per le nostre aree interne, in cui ogni iniziativa diventa una sfida e una scommessa contro l’abbandono e la rassegnazione, la linfa vitale dei nostri alunni e delle nostre alunne ci apre a respiri di speranza e ci regala fiducia nel cambiamento. Il messaggio augurale del ministro Valditara dà spessore e voce alla nostra scuola, che, come numerose altre, opera nel cuore del nostro amato Appennino, esistendo e resistendo».