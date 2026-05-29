Vasto, parcheggi a pagamento: al via i nuovi abbonamenti per centro e Marina

Sono disponibili i nuovi abbonamenti per la sosta a pagamento a Vasto Centro e a Vasto Marina. A comunicarlo Ã¨ il Comune di Vasto, che ha reso note le tariffe riservate a residenti, titolari di attivitÃ commerciali e visitatori.

Per Vasto Centro sono previste le seguenti tariffe:

â€¢ abbonamento annuale per residenti nelle zone A1 e A2 e nelle strade con sosta a pagamento: 100 euro;

â€¢ abbonamento annuale per titolari di attivitÃ con sede nelle zone A1 e A2 e nelle strade interessate dalla sosta a pagamento: 100 euro;

â€¢ abbonamento settimanale per residenti e non residenti: 26 euro;

â€¢ abbonamento mensile per residenti e non residenti: 35 euro.

Per Vasto Marina:

â€¢ abbonamento stagionale per residenti di Vasto, valido dal 15 giugno al 15 settembre: 40 euro;

â€¢ abbonamento stagionale per titolari di attivitÃ a Vasto Marina nelle vie a pagamento: 40 euro;

â€¢ abbonamento settimanale per non residenti: 30 euro;

â€¢ abbonamento mensile per non residenti (luglio): 100 euro;

â€¢ abbonamento mensile per non residenti (agosto): 100 euro;

â€¢ abbonamento stagionale per non residenti, valido dal 15 giugno al 15 settembre: 150 euro;

â€¢ abbonamento stagionale per i clienti degli alberghi, valido sia in centro sia in marina: 150 euro.

La modulistica Ã¨ disponibile sul sito di Abaco Spa nella sezione dedicata ai parcheggi del Comune di Vasto ( https://www.portaledelcontribuente.it/documenti/ ). La documentazione compilata, corredata dalla documentazione richiesta, potrÃ essere consegnata allâ€™Ufficio Sosta Abaco di Corso Nuova Italia 2 oppure inviata tramite posta elettronica. Gli abbonamenti saranno registrati digitalmente e non verrÃ rilasciato alcun contrassegno cartaceo.

Foto copertina: Histoniun.net