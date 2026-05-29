Gestisce unâ€™AttivitÃ Illecita di Rifiuti. Denunciato dai carabinieri del N.O.E. di Campobasso

I Carabinieri del NOE di Campobasso, nel corso di specifici servizi volti alla prevenzione e repressione di reati ambientali, a conclusione di un controllo eseguito presso un impianto di recupero rifiuti legnosi attivo in un comune alle porte del capoluogo pentro, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un soggetto per illecita gestione di rifiuti.

Infatti, nel corso del controllo eseguito presso lâ€™azienda che effettua la produzione di imballaggi e di pallets in legno nonchÃ© il ritiro e la riparazione dei pallets usati e danneggiati, sono emerse numerose violazioni alle prescrizioni contenute nellâ€™autorizzazione unica ambientale. In particolare, Ã¨ stata accertata lâ€™assenza di idonea cartellonistica per contraddistinguere le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti dalle materie prime, mancanza di adeguate vie di transito per garantire la movimentazione dei rifiuti, carenza di idonea recinzione lungo il perimetro dellâ€™impianto, la mancata comunicazione prevista alle autoritÃ competenti del piano di emergenza interno rifiuti, nonchÃ© violazioni amministrative riferite alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Pertanto, il soggetto ritenuto responsabile dei fatti accertati Ã¨ stato segnalato allâ€™AutoritÃ Giudiziaria di Isernia per le numerose irregolaritÃ riscontrate in materia di ambientale e, inoltre, Ã¨ stato sanzionato al pagamento della somma di 1.033 euro per la riscontrata violazione amministrativa sulla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non Ã¨ stata accertata con una sentenza definitiva.