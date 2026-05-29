Viabilità in Alto Molise: riaperti i tratti della Sp 86 ad Agnone Sud e verso Castiglione Messer Marino

Sono stati riaperti al traffico locale i tratti della Strada Provinciale 86 all’altezza dell’uscita di Agnone Sud e dal bivio Secolare verso Castiglione Messer Marino.

A seguito della chiusura dovuta alle frane delle scorse settimane, i lavori in somma urgenza eseguiti dalla Provincia di Isernia hanno consentito il ripristino di piste che permetteranno il passaggio dei mezzi.

L’intervento è di natura provvisoria: i tratti interessati saranno costantemente monitorati per verificare la stabilità del terreno e tutelare la sicurezza dei cittadini. Si raccomanda di percorrere la strada con la massima prudenza.

“Finalmente – ha commentato il presidente della Provincia, Daniele Saia - una boccata d’ossigeno per i cittadini dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese. Queste riaperture sono fondamentali per il tessuto socioeconomico del nostro territorio. Non potevamo permettere l’interruzione prolungata di arterie fondamentali per tante persone che, per motivi lavorativi e personali, erano solite transitare lungo quei tratti”.