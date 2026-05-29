Vasto, conclusi gli interventi di riqualificazione della passeggiata alla Bagnante

Si sono conclusi i lavori di consolidamento e riqualificazione del primo tratto della passeggiata lato mare, davanti al Monumento alla Bagnante, restituito oggi 29 maggio alla cittÃ . Lâ€™intervento ha riguardato il rifacimento della soletta a sbalzo, la sostituzione della ringhiera, la sistemazione della pubblica illuminazione, il riempimento dei vuoti sottostanti e la rifioritura della barriera esistente in massi di conglomerato naturale. Responsabile unico del procedimento Ã¨ stato lâ€™ingegner Franco Del Bonifro.

I lavori, eseguiti nel rispetto delle rigorose prescrizioni previste per la tutela dellâ€™area archeologica del porto sommerso, sono stati realizzati sotto la stretta osservanza della Soprintendenza archeologica.

Â«Oggi riconsegniamo alla cittÃ â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna - un luogo simbolico, tra i piÃ¹ suggestivi del nostro litorale. Questo intervento rappresenta un importante risultato in termini di sicurezza, valorizzazione urbana e tutela del patrimonio paesaggistico e archeologicoÂ».

Â«Abbiamo seguito - aggiunge lâ€™assessore ai Lavori pubblici Licia Fioravante â€“ un percorso complesso e delicato, necessario per preservare il patrimonio del porto sommerso presente nellâ€™area. Oggi possiamo finalmente restituire ai cittadini e ai visitatori una balconata completamente riqualificata, piÃ¹ sicura, decorosa e valorizzata in tutto il suo splendoreÂ».