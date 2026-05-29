Un riconoscimento europeo per la ricerca sull’ipertensione: a Daniela Carnevale il Björn Folkow Award

Il premio della European Society of Hypertension riconosce il valore di una ricerca che unisce laboratorio e clinica nello studio dell’ipertensione arteriosa

La professoressa Daniela Carnevale, Ordinario dell’Università Sapienza di Roma presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, ha ricevuto il Björn Folkow Award and Lecture 2026, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nel campo della ricerca sull’ipertensione arteriosa, conferito dalla European Society of Hypertension (ESH).

Il premio è stato assegnato all’unanimità dalla commissione dell’ESH per il contributo fornito dalla professoressa Carnevale alla ricerca di base e clinica sull’ipertensione. La consegna è avvenuta a Danzica, in Polonia, durante il Congresso annuale della Società Europea dell’Ipertensione, uno dei principali appuntamenti scientifici internazionali dedicati alle malattie cardiovascolari.

Intitolato al fisiologo svedese Björn Folkow, tra i pionieri nello studio dei meccanismi che regolano la pressione arteriosa, il riconoscimento viene attribuito a ricercatori che hanno contribuito in modo significativo ad ampliare le conoscenze sull’ipertensione e sulle sue conseguenze per la salute.

Nell’ambito del congresso, la professoressa Carnevale ha inoltre tenuto la Björn Folkow Lecture, la relazione scientifica riservata al vincitore del premio, dedicata ai risultati più rilevanti del proprio percorso di ricerca.

Particolarmente significativo è il riferimento contenuto nella motivazione ufficiale dell’ESH al contributo fornito sia alla ricerca di base sia a quella clinica. Un aspetto che sottolinea il valore di un approccio capace di collegare lo studio dei meccanismi biologici che regolano la pressione arteriosa con le possibili applicazioni per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie cardiovascolari.

Il riconoscimento conferma il rilievo internazionale dell’attività scientifica svolta dalla professoressa Carnevale e testimonia il contributo della ricerca Neuromed alla comprensione dei processi che sono alla base dell’ipertensione arteriosa, una delle principali cause di malattie cardiovascolari nel mondo.

“Ricevere il Folkow Award è per me un grandissimo privilegio – dichiara la professoressa Carnevale - considerando anche che sono la seconda donna nella storia a ottenerlo. Condivido questo riconoscimento con il mio gruppo di ricerca, il mio mentore professor Giuseppe Lembo e l’IRCCS Neuromed, che ha supportato la mia crescita in questi anni e che consente di poter fare ricerca di frontiera”.