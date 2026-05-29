Iniziati i lavori sulla SP 216 tra Atessa e Casalbordino

Sono iniziati i lavori sulla SP 216 “ex SS 364 di Atessa” che collega Atessa e Casalbordino. Si tratta di opere del costo di un milione di euro a valere sul Fondo si sviluppo e coesione 2021/2027. L’operazione fa parte di un progetto più ampio denominato “Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali” per complessivi 17.270.403 euro.

I lavori di ripristino del manto stradale ammalorato – estesi per 18 chilometri a tratti saltuari, dal km 8 al km 26 - consistono essenzialmente nella sistemazione di alcuni tratti stradali che presentano evidenti sconnessioni, sia longitudinali che trasversali, attraverso la risagomatura della sede stradale deformata, effettuata con conglomerati bituminosi del tipo binder dove occorre “ricaricare” e con piccole fresature per “scolmare” altri tratti, e il ripristino dello strato di finitura “tappeto” con binder a masse chiuse o tappetino. Sono previste inoltre tutte quelle operazioni propedeutiche alle suddette lavorazioni che garantiscono la buona riuscita dei lavori in termini di durabilità degli stessi, quali la pulizia della carreggiata e dei cigli e, dove ricorre il caso, la riapertura delle cunette in terra e la pulizia degli elementi accessori a margine della strada. Inoltre è previsto il ripristino del cassonetto stradale con opere di smaltimento delle acque meteoriche attraverso drenaggi con pietrame e la ricostruzione di un tombino stradale; infine sarà rinnovata la segnaletica orizzontale e verticale.

“Stiamo parlando di un intervento atteso da tempo – hanno commentato il presidente Francesco Menna e il consigliere Marianna Apilongo – con il quale verrà migliorata la percorribilità di una delle arterie più importanti del comprensorio, un ex strada statale che unisce il cuore della Val di Sangro alla costa. Prosegue così il nostro impegno per la messa in sicurezza delle infrastrutture di nostra competenza”.

Chieti, 29/05/2026