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Comune di Agnone, si insedia il nuovo Consiglio: mercoledÃ¬ il giuramento di Saia e la nomina della Giunta

AttualitÃ 
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AGNONE. Ãˆ ufficiale la convocazione della prima seduta del neonato Consiglio Comunale. Il Sindaco, Dr. Daniele Saia, ha firmato l'avviso che chiama a raccolta l'assise civica per mercoledÃ¬ 3 giugno 2026, alle ore 19:00, nella storica cornice dell'Aula Consiliare di Palazzo San Francesco (in Via del Beato Antonio Lucci).

L'appuntamento segna l'avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo e vedrÃ  il compimento di tutti i passaggi formali previsti dalla legge, a partire dalla convalida degli eletti fino al solenne giuramento del primo cittadino.

Riflettori puntati sulla nuova squadra: arrivano Assessori e Vice Sindaco

L'attesa maggiore in cittÃ  Ã¨ tutta concentrata sul terzo punto all'Ordine del Giorno. SarÃ  infatti in questa sede che il Sindaco Daniele Saia comunicherÃ  ufficialmente all'Assise e alla cittadinanza i nomi dei componenti della nuova Giunta Comunale e la designazione del Vice Sindaco.

Si tratta del passaggio politico piÃ¹ importante dell'insediamento, che svelerÃ  i volti e le deleghe degli assessori che affiancheranno il primo cittadino nel governo del territorio per i prossimi cinque anni, delineando di fatto la struttura operativa della macchina amministrativa.

L'Ordine del Giorno completo

Il Consiglio Comunale sarÃ  chiamato ad esprimersi e a deliberare su sei punti cruciali per l'avvio della macchina burocratica e democratica del paese:

 

1.Convalida degli eletti:Punto 1.

Esame delle condizioni di candidabilitÃ , eleggibilitÃ  e compatibilitÃ  del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Contestualmente verranno designati i Capigruppo.

2.Giuramento del Sindaco:Punto 2.

Il giuramento solenne del Dr. Daniele Saia ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

3.Comunicazione della Giunta:Punto 3.

Ufficializzazione delle nomine degli Assessori e del Vice Sindaco.

4.Commissione Elettorale:Punto 4.

Nomina della Commissione Elettorale Comunale (ai sensi del D.P.R. 223/1967 e successive modifiche).

5.Albo Giudici Popolari:Punto 5.

Nomina dei Consiglieri comunali che faranno parte della Commissione per la revisione e l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari.

6.Commissioni Consiliari:Punto 6.

Istituzione formale delle Commissioni consiliari e nomina dei relativi componenti.

 

Nota per i cittadini: Vista l'importanza dei temi trattati â€” in primis la presentazione ufficiale degli Assessori che guideranno i vari settori del Comune â€” la cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare per assistere all'avvio del nuovo corso amministrativo di Agnone.

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