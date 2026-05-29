Comune di Agnone, si insedia il nuovo Consiglio: mercoledÃ¬ il giuramento di Saia e la nomina della Giunta

AGNONE. Ãˆ ufficiale la convocazione della prima seduta del neonato Consiglio Comunale. Il Sindaco, Dr. Daniele Saia, ha firmato l'avviso che chiama a raccolta l'assise civica per mercoledÃ¬ 3 giugno 2026, alle ore 19:00, nella storica cornice dell'Aula Consiliare di Palazzo San Francesco (in Via del Beato Antonio Lucci).

L'appuntamento segna l'avvio ufficiale del nuovo mandato amministrativo e vedrÃ il compimento di tutti i passaggi formali previsti dalla legge, a partire dalla convalida degli eletti fino al solenne giuramento del primo cittadino.

Riflettori puntati sulla nuova squadra: arrivano Assessori e Vice Sindaco

L'attesa maggiore in cittÃ Ã¨ tutta concentrata sul terzo punto all'Ordine del Giorno. SarÃ infatti in questa sede che il Sindaco Daniele Saia comunicherÃ ufficialmente all'Assise e alla cittadinanza i nomi dei componenti della nuova Giunta Comunale e la designazione del Vice Sindaco.

Si tratta del passaggio politico piÃ¹ importante dell'insediamento, che svelerÃ i volti e le deleghe degli assessori che affiancheranno il primo cittadino nel governo del territorio per i prossimi cinque anni, delineando di fatto la struttura operativa della macchina amministrativa.

L'Ordine del Giorno completo

Il Consiglio Comunale sarÃ chiamato ad esprimersi e a deliberare su sei punti cruciali per l'avvio della macchina burocratica e democratica del paese:

1.Convalida degli eletti:Punto 1. Esame delle condizioni di candidabilitÃ , eleggibilitÃ e compatibilitÃ del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Contestualmente verranno designati i Capigruppo. 2.Giuramento del Sindaco:Punto 2. Il giuramento solenne del Dr. Daniele Saia ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000. 3.Comunicazione della Giunta:Punto 3. Ufficializzazione delle nomine degli Assessori e del Vice Sindaco. 4.Commissione Elettorale:Punto 4. Nomina della Commissione Elettorale Comunale (ai sensi del D.P.R. 223/1967 e successive modifiche). 5.Albo Giudici Popolari:Punto 5. Nomina dei Consiglieri comunali che faranno parte della Commissione per la revisione e l'aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari. 6.Commissioni Consiliari:Punto 6. Istituzione formale delle Commissioni consiliari e nomina dei relativi componenti.