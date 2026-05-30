Agnone, gli studenti delle “G.N. D’Agnillo” in visita alla caserma dei Carabinieri: una lezione di legalità dal vivo

Una mattinata diversa per gli studenti delle Scuole Medie “G.N. D’Agnillo” di Agnone, che hanno fatto visita alla Caserma della Compagnia Carabinieri di Agnone.

L’incontro, organizzato da tempo e in sinergia d’intenti con la Dirigente Scolastica, ha visto la partecipazione delle classi seconde e terze, coinvolgendo circa 50-60 ragazzi, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere “la cultura della legalità” nelle Scuole e in favore dei giovani.

Gli alunni hanno avuto la possibilità di scoprire da vicino la giornata-tipo di un Carabiniere, vedendo da vicino i mezzi dell’Aliquota Radiomobile, il funzionamento dell’etilometro, provando l’ebbrezza di accendere i lampeggianti e far suonare le sirene. A seguire, sono stati accompagnati nella Centrale Operativa, dove hanno potuto osservare le comunicazioni via radio tra l’operatore e le pattuglie dislocate sul territorio, rimanendo anche impressionati dalla visione in tempo reale delle telecamere che sono istallate. La visita si è conclusa con una simulazione di intervento sulla scena del crimine, dove sono state repertate impronte biologiche e rilevate impronte digitali.

L’occasione è stata utile per promuovere i vari compiti svolti dalle diverse articolazioni