Giornata mondiale senza tabacco, a Campobasso rimossi oltre 10mila mozziconi

Oltre diecimila mozziconi di sigaretta raccolti in sole due ore: è il risultato dell’adesione del Comune di Campobasso, insieme a Plastic Free Molise, alla Giornata mondiale senza Tabacco. L’intervento ha permesso di ripulire strade e marciapiedi, mentre i mozziconi recuperati sono stati utilizzati per comporre la scritta gigante “STOP CICCHE”, un messaggio diretto e immediato rivolto alla cittadinanza.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare soprattutto i fumatori sull’impatto ambientale dei mozziconi abbandonati. I filtri delle sigarette, infatti, sono realizzati con fibre plastiche che, degradandosi, si trasformano in microplastiche capaci di diffondersi nel suolo, nei corsi d’acqua e fino ai mari. In città, le cicche si accumulano negli interstizi delle pavimentazioni, nei marciapiedi, nelle aree verdi e nei tombini, finendo spesso nei depuratori dove possono provocare danni agli impianti.

Un vero e proprio flagello ambientale, facilmente evitabile grazie all’uso degli spegnicicche, dei raccoglitori stradali e dei portamozziconi tascabili, distribuiti gratuitamente durante la mattinata.

«Un ringraziamento speciale a tutti i volontari intervenuti – dichiara l’assessore all’Ambiente Simone Cretella – che hanno scelto di dedicare il proprio tempo all’impegno civico e alla tutela dell’ambiente. Il loro contributo dimostra quanto la partecipazione e la sensibilità di ciascuno possano fare la differenza per una città più pulita e sostenibile».