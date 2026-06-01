Agnone, giunta rinnovata al 50%: entrano Petrecca e Cerbaso, fuori Di Nucci e Gennarelli

Agnone â€“ Profondo rinnovamento nella giunta comunale di Agnone, che cambia volto per circa il 50%. Il sindaco ha ridisegnato lâ€™esecutivo con alcune conferme e due nuove entrate, segnando un passaggio politico significativo nella composizione della squadra amministrativa.

Escono dallâ€™esecutivo Giovanni Amedeo Di Nucci e Amalia Gennarelli, mentre fanno il loro ingresso Mario Petrecca e Michela Cerbaso, giovane che rappresenta una delle novitÃ piÃ¹ rilevanti della nuova giunta.

Petrecca entra in giunta dopo essere stato tra i consiglieri piÃ¹ votati e, secondo le prime indicazioni, manterrÃ deleghe di peso tra cui protezione civile, polizia municipale, personale, viabilitÃ e trasporti.

Sul fronte del rinnovo femminile, lâ€™uscita di Gennarelli â€“ che aveva ottenuto un consenso leggermente superiore rispetto a Cerbaso nella recente tornata elettorale â€“ segna una scelta politica chiara. Il sindaco ha infatti puntato su una figura giovane e altamente qualificata come Michela Cerbaso, laureata magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione allâ€™UniversitÃ di Bologna. Cerbaso Ã¨ inoltre responsabile degli affari istituzionali in unâ€™azienda di ingegneria attiva nel settore dei biocarburanti e della mobilitÃ sostenibile, dove lavora con modalitÃ ibride tra presenza e smart working.

A completare il quadro delle conferme, Raffaele Masciotra resta in giunta con il ruolo di vicesindaco e, con ogni probabilitÃ , continuerÃ a occuparsi di agricoltura e ambiente come nella precedente amministrazione. Confermata anche Enrica Sciullo, che dovrebbe mantenere le deleghe alle politiche sociali.

Le deleghe definitive ai membri della giunta, insieme a quelle per i consiglieri e per i componenti dello staff del sindaco, saranno assegnate nei prossimi giorni. Particolare attenzione Ã¨ rivolta anche alla futura assegnazione della delega alla sanitÃ , tema considerato strategico per il territorio dellâ€™Alto Molise, segnato da una crescente carenza di servizi sanitari e da criticitÃ strutturali che rendono questo ambito uno dei piÃ¹ delicati per lâ€™azione amministrativa.