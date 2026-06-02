Vasto, Musiche in Cortile 2026: da Nicola Piovani a Rocco Papaleo, il cartellone della XXI edizione

Cinque appuntamenti con protagonisti della musica, del teatro e della cultura italiana per una delle rassegne più prestigiose dell’estate abruzzese. Torna a Vasto “Musiche in Cortile”, che nel 2026 raggiunge il traguardo della ventunesima edizione confermando una proposta artistica di alto livello nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos.

Ad aprire il cartellone, il 30 luglio, sarà Sergio Cammariere, cantautore e pianista tra le voci più originali della musica d’autore italiana. Il suo concerto accompagnerà il pubblico in un percorso che attraversa jazz, poesia e canzone d’autore, elementi che hanno caratterizzato una carriera lunga e apprezzata. Il 6 agosto salirà sul palco Nicola Piovani, compositore e direttore d’orchestra tra i più autorevoli del panorama culturale italiano. Premio Oscar nel 1999 per la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, Piovani porterà a Vasto il patrimonio musicale costruito in decenni di collaborazione con il cinema, il teatro e la televisione.

Il 13 agosto sarà protagonista Ron con “Musiche e Parole”, uno spettacolo che ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua carriera attraverso canzoni, racconti e ricordi. Una serata dedicata a uno dei più amati interpreti della musica italiana. Il 17 agosto spazio a Enzo Avitabile e Peppe Servillo che presenteranno “Duet”, progetto che li vede insieme sul palco per rileggere in chiave acustica i propri repertori e alcuni brani di altri autori ai quali sono particolarmente legati. Un incontro tra due artisti che hanno segnato percorsi importanti nella musica italiana contemporanea. Gran finale il 19 agosto con Rocco Papaleo, attore, regista, scrittore e musicista capace di unire teatro, musica e narrazione in uno stile personale e riconoscibile che negli anni ha conquistato il pubblico italiano.

«La rassegna “Musiche in Cortile”, giunta alla ventunesima edizione, ospiterà grandi nomi del panorama della cultura italiana che offriranno a tanti turisti e concittadini un programma di assoluto valore artistico», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta. «Si tratta di un’edizione davvero straordinaria – ha sottolineato l’assessore Della Gatta – per cui ringraziamo la preziosa collaborazione di Muzak Eventi che permette alla nostra comunità di proseguire nel percorso di elevata qualità artistica assicurato nel corso degli anni».

La storia della manifestazione testimonia il prestigio raggiunto dalla rassegna nel panorama culturale regionale. Nel corso delle precedenti edizioni, infatti, sul palco di Musiche in Cortile si sono alternati artisti del calibro di Ornella Vanoni, Paolo Fresu, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Gino Paoli, Vinicio Capossela, Goran Bregović, Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Toquinho, James Senese, Peppe Barra e Alessandro Preziosi, contribuendo a consolidarne il valore culturale e artistico. La prevendita dei biglietti sarà attiva dal 13 giugno online e nei punti vendita Ciaotickets autorizzati. I tagliandi potranno essere acquistati anche attraverso la Carta del Docente.