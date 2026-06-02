2 giugno â€“ Messaggio del Presidente Francesco Roberti: unitÃ , democrazia e impegno per il futuro

Il 2 giugno rappresenta una delle date piÃ¹ significative della nostra storia nazionale. In questo giorno, ottant'anni fa, gli italiani scelsero democraticamente la Repubblica, ponendo le basi di un nuovo percorso fondato sulla libertÃ , sulla partecipazione e sui valori sanciti dalla nostra Costituzione.

Celebrare l'80Â° anniversario della Repubblica Italiana significa rendere omaggio a quanti hanno contribuito, con sacrificio e senso del dovere, alla costruzione di un Paese democratico, unito e solidale. Ãˆ un'occasione per ricordare il valore delle istituzioni e il ruolo fondamentale che ogni cittadino svolge nella vita della comunitÃ nazionale.



In un tempo caratterizzato da profonde trasformazioni e nuove sfide, il messaggio del 2 giugno conserva tutta la sua attualitÃ : la difesa della democrazia, il rispetto dei diritti, la promozione della coesione sociale e la valorizzazione delle nostre comunitÃ restano principi imprescindibili per guardare al futuro con fiducia e responsabilitÃ .

Il Molise partecipa con orgoglio a questa ricorrenza, consapevole del proprio contributo alla crescita dell'Italia e forte delle energie, delle competenze e dei valori delle sue donne e dei suoi uomini. La nostra regione continua a essere custode di una straordinaria identitÃ fatta di tradizioni, lavoro, solidarietÃ e amore per il territorio.

In occasione della Festa della Repubblica, rivolgo a tutti i molisani e agli italiani un sincero augurio, affinchÃ© questa giornata sia momento di riflessione, unitÃ e rinnovato impegno verso il bene comune, nel segno dei valori che ottant'anni fa hanno dato vita alla Repubblica Italiana.

Viva la Repubblica, viva il Molise, viva l'Italia.

Francesco Roberti

Presidente della Regione Molise