Nuovi servizi telemedicina nelle farmacie, ecco Ecg, Holter e spirometria. Via libera da commissari sanità del Molise ad attività integrative d'intesa con Federfarma

I servizi di telemedicina si integrano attraverso l'inserimento di nuove prestazioni.

I commissari alla sanità del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, d'intesa con Federfarma Molise, hanno autorizzato l'avvio in via sperimentale dei servizi di Ecg, Holter cardiaco e pressorio e spirometria nelle farmacie territoriali.

Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento delle farmacie rurali, così da favorire un più efficace accesso ai servizi di telemedicina da parte della popolazione residente nelle aree maggiormente fragili e soggette a rischio di spopolamento e, nel contempo, ridurre i tempi di attesa.

Il progetto prevede il coinvolgimento progressivo delle farmacie aderenti che saranno individuate tra quelle che sottoscriveranno apposita convenzione attuativa, fino a un massimo di 167 strutture.