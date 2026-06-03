Campobasso, controlli dei Carabinieri NOE: denuncia e multa da 20mila euro per violazioni sulla radioprotezione

I Carabinieri del NOE di Campobasso, nel corso di specifici servizi volti alla prevenzione e repressione di reati ambientali, hanno denunciato un soggetto per violazioni in materia di radioprotezione.

Nel corso del controllo eseguito dai militari del NOE, Ã¨ emerso che lâ€™azienda, che effettua prevalentemente attivitÃ di stoccaggio, cernita selezione e compattazione dei rifiuti metallici da destinare al recupero per la produzione di altri materiali ferrosi, non solo ometteva di eseguire i dovuti controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso, inoltre, non teneva presso lâ€™impianto il registro dei controlli radiometrici, mancava del documento sulle procedure di sorveglianza radiometrica e gestione di eventuali ritrovamenti e, infine, era risultata priva delle certificazioni riguardanti la formazione e informazione del personale preposto alla sorveglianza in materia di radioprotezione. Pertanto, a carico di un soggetto Ã¨ stata formalizzata denuncia alla AG ed Ã¨ stata elevata contravvenzione di 20 mila euro a seguito dellâ€™accertamento di violazioni di natura amministrativa sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dallâ€™esposizione alle radiazioni ionizzanti.