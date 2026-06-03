Agnone capofila: approvato il piano per rilanciare lâ€™Alto Medio Sannio, ora via ai progetti nel territorio

Con lâ€™approvazione della Strategia Territoriale dellâ€™Area Interna Alto Medio Sannio, avvenuta con la DGR n. 149 del 28 maggio 2026, si conclude ufficialmente il percorso di costruzione e approvazione di tutte le Strategie Territoriali previste dalla programmazione regionale Molise FESR-FSE+ 2021-2027. Un risultato particolarmente significativo per la Regione Molise, che porta a compimento un lungo processo di concertazione e partecipazione con i territori, le amministrazioni locali, il partenariato economico e sociale e le comunitÃ interessate. Con l'approvazione dell'ultima Strategia, tutte le aree coinvolte dispongono ora di uno strumento programmatico condiviso e possono procedere all'attuazione degli interventi candidati, avviando concretamente la fase operativa della programmazione territoriale 2021-2027.

La Strategia dellâ€™Area Interna Alto Medio Sannio interessa 33 comuni distribuiti tra le province di Isernia e Campobasso, con Agnone nel ruolo di Comune capofila, e rappresenta una delle piÃ¹ estese aree interne del Molise, caratterizzata da un patrimonio ambientale, culturale e identitario di straordinario valore ma anche da profonde criticitÃ legate allo spopolamento, all'invecchiamento della popolazione e alla difficoltÃ di accesso ai servizi essenziali. I numeri fotografano con chiarezza la sfida che il territorio Ã¨ chiamato ad affrontare: negli ultimi trent'anni, l'area ha perso oltre il 28% della popolazione residente, con una densitÃ abitativa tra le piÃ¹ basse della regione e un indice di vecchiaia particolarmente elevato.

Una situazione che rende prioritario intervenire per rafforzare i servizi di cittadinanza e creare nuove opportunitÃ di sviluppo economico e sociale. La Strategia approvata individua un modello di sviluppo integrato che punta a contrastare il declino demografico attraverso il miglioramento della qualitÃ della vita dei residenti e la valorizzazione delle risorse territoriali. L'obiettivo Ã¨ costruire un territorio piÃ¹ attrattivo, capace di offrire opportunitÃ occupazionali, servizi efficienti e nuove prospettive per giovani e famiglie. Tra gli assi strategici individuati emerge innanzitutto il rafforzamento dei servizi sanitari e socioassistenziali. Particolare attenzione viene riservata alla popolazione anziana e alle fasce piÃ¹ fragili, attraverso il potenziamento dell'assistenza territoriale, l'implementazione di servizi di prossimitÃ , l'introduzione di strumenti innovativi come la telemedicina e il rafforzamento delle strutture dedicate all'inclusione sociale e al contrasto delle fragilitÃ . Un ruolo centrale Ã¨ attribuito anche alla mobilitÃ e all'accessibilitÃ , considerate condizioni indispensabili per ridurre l'isolamento geografico dell'area.

La Strategia prevede interventi finalizzati a migliorare i collegamenti tra i centri interni, favorire la mobilitÃ sostenibile e rendere piÃ¹ agevole l'accesso ai servizi scolastici, sanitari e lavorativi. Accanto ai servizi essenziali, il documento individua nel patrimonio naturale, culturale e paesaggistico uno dei principali motori di sviluppo. L'Alto Medio Sannio puÃ² contare su risorse di grande pregio, dalle riserve della biosfera UNESCO di Collemeluccio-Montedimezzo al Giardino della Flora Appenninica di Capracotta, dai tratturi della transumanza ai siti archeologici sanniti, fino ai numerosi borghi storici che custodiscono tradizioni, saperi artigianali e produzioni identitarie.

La Strategia punta quindi a mettere a sistema questi attrattori attraverso una visione unitaria capace di integrare turismo sostenibile, valorizzazione ambientale, promozione culturale e sviluppo economico locale. Un percorso che guarda con particolare attenzione al rafforzamento delle filiere agroalimentari di qualitÃ , alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale, al turismo esperienziale e alla costruzione di una rete territoriale capace di intercettare nuovi flussi turistici. Importante anche il tema della transizione digitale e dell'innovazione, considerate leve fondamentali per migliorare la competitivitÃ delle imprese, rafforzare la capacitÃ amministrativa degli enti locali e garantire servizi piÃ¹ efficienti ai cittadini.

L'approvazione della Strategia Alto Medio Sannio rappresenta dunque non soltanto un nuovo tassello nella programmazione regionale, ma il completamento dell'intero percorso delle Strategie Territoriali del Molise 2021-2027. Una fase che ha visto protagonisti i territori e che apre ora la strada alla realizzazione degli interventi programmati, con l'obiettivo di rafforzare la coesione regionale, ridurre i divari territoriali e costruire nuove opportunitÃ di sviluppo per le comunitÃ locali. La conclusione del percorso di approvazione segna cosÃ¬ l'inizio della fase piÃ¹ attesa: quella della concreta attuazione delle progettualitÃ individuate e della trasformazione delle strategie in investimenti, servizi e opportunitÃ per i cittadini molisani

. Per ulteriori approfondimenti, visita la pagina dedicata sul sito del PR Molise: https://prfesrfse2127.regione.molise.it/strategie-territoriali/area-interna-alto-medio-sannio/ Campobasso, 03.06.2026 Lâ€™AutoritÃ di Gestione PR Molise FESR â€“ FSE+ 2021/2027 Responsabile di Comunicazione Avv. Alberta De Lisio Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dellâ€™art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82