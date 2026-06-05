Nasce il Manifesto per la difesa degli ospedali di montagna: ‘Dal Pacini non si scende’, dieci proposte per la sanità delle Terre Alte

Dieci proposte concrete per ridare alla montagna italiana il diritto alla salute. Lanciata la proposta degli Stati Generali della Sanità delle Terre Alte. Il presidio civico “Dal Pacini non si scende! - Presidio in difesa dell’ospedale della Montagna pistoiese e per una sanità equa nelle aree interne della Toscana” si è concluso il 2 maggio 2026 con un risultato che va oltre i confini della Montagna Pistoiese. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2026/M/MANIFESTO-POLITICO-SANITA-TERRE-ALTE-(3).pdf

Dall’esperienza degli otto giorni di presidio continuativo davanti all’Ospedale Lorenzo Pacini, dei tre dibattiti pubblici e delle 4.134 firme raccolte, è nato il Manifesto Nazionale per la Sanità delle Terre Alte: un documento di proposta politica concreta, indirizzato alle istituzioni nazionali e regionali, che l’Associazione Zeno Colò e CREST stanno ora condividendo con comitati, sindaci e organizzazioni di tutta Italia. Un documento che nasce dall’ascolto, non da una segreteria. Il Manifesto non è il prodotto di un tavolo tecnico. È il distillato di 8 giorni di presidio, di tre dibattiti pubblici a cui hanno partecipato ventuno ospiti da tutta Italia, sindaci, medici, ricercatori, sindacalisti, comitati civici e della consapevolezza, maturata collettivamente, che il progressivo svuotamento dei presidi sanitari montani non è il risultato di scelte tecniche inevitabili. È il risultato di una architettura normativa e finanziaria che ha sistematicamente trattato la montagna come un’eccezione tollerata, anziché come una realtà costituzionalmente protetta. Il Manifesto si articola su dieci proposte concrete ed è oggi in circolazione tra comitati civici, sindaci di aree interne e organizzazioni sanitarie di tutta Italia. L’Associazione Zeno Colò e CREST invitano tutti i soggetti che si riconoscono in queste proposte a sottoscriverlo e a prendere contatto per costruire insieme il prossimo passo: i primi Stati Generali della Sanità delle Terre Alte, un appuntamento nazionale in cui le comunità che condividono questo problema si incontrano, si riconoscono e trasformano la propria esperienza in proposta politica collettiva.

“C’è un’Italia che non vive nelle grandi città, che non ha l’ospedale a dieci minuti, che sa cosa significa aspettare un’ambulanza su una strada di montagna. È l’Italia dei diversamente cittadini. Questo manifesto parla a nome di tutti loro. Dalla Montagna non si scende. Da nessuna montagna.”

Flavio Ceccarelli - componente “CREST” - 335 5688693 Simone Ferrari - portavoce “Ass.Zeno Colò” e componente “CREST” - 334 9442113 Emiliano Bracali - presidente “Ass. Zeno Colò” - 335 6199943 Alessandro Di Rocco - vicepresidente “Ass. Zeno Colò” - 339 1781868 Carlotta Guerrini - portavoce “Una Montagna di bambini” - 347 8453110