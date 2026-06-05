“Giornata dell’Educazione Civica per la primaria di Agnone: la scuola come laboratorio di cittadinanza, tra valori, partecipazione e formazione delle coscienze”

Giornata dell'Educazione Civica. L’incontro odierno non rappresenta soltanto la conclusione di un’attività didattica, ma costituisce soprattutto l’espressione concreta di un cammino formativo che ha coinvolto alunni, docenti e famiglie in una riflessione ampia e profonda sui valori fondanti della convivenza civile.

L’insegnamento dell' Educazione Civica si conferma sempre più come il cuore di una scuola che non si limita a trasmettere saperi, ma si assume il compito alto e delicato di formare coscienze, promuovere responsabilità, alimentare il rispetto reciproco e coltivare il senso autentico dell’appartenenza alla comunità.

Nel corso di questo anno scolastico, i nostri alunni sono stati guidati in percorsi significativi, capaci di tradurre in parole, gesti, immagini, suoni e riflessioni temi di grande spessore civile, etico e umano.

I prodotti conclusivi che verranno presentati testimoniano non solo l’impegno profuso, ma anche la sensibilità, la maturità e la straordinaria capacità dei più piccoli di accogliere e reinterpretare messaggi universali con autenticità e partecipazione. La manifestazione di oggi vuole, dunque, essere non solo un momento di restituzione finale, ma anche un’occasione di testimonianza e di speranza.

Attraverso le loro prestazioni, i bambini ci consegnano messaggi limpidi e profondi, ricordandoci che i grandi valori dell’umanità — il rispetto, i diritti, la giustizia, la pace — trovano il loro primo terreno di crescita proprio nell’educazione, nella scuola, nella famiglia e nella comunità.