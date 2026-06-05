Incentivi ai medici, la replica dei Commissari: â€œProposte del Comune di Isernia non compatibili con la normativa

Si attendevano da una settimana alcune informazioni, doverose e opportune, che il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, avrebbe dovuto diffondere per rispetto del proprio mandato istituzionale. Non avendolo fatto, riteniamo sia giusto procedere noi a colmare questo silenzio. Qualche mese fa il sindaco Castrataro aveva inviato una nota alla struttura commissariale con la quale chiedeva di poter utilizzare fondi del Comune sotto forma di incentivi per i contratti da stipulare con i medici neoassunti al Pronto Soccorso del nosocomio di Isernia, convinto di aver individuato una soluzione per sopperire alla carenza di personale.

Gli era stato risposto che la procedura non era percorribile, in quanto il trattamento economico del personale della pubblica amministrazione Ã¨ rimesso alla contrattazione collettiva, nel rispetto delle leggi e della normativa vigente, e non Ã¨ possibile determinare trattamenti economici differenziati tra dipendenti che svolgono le medesime mansioni. Risultava quindi incomprensibile immaginare incentivi economici destinati ai soli medici neoassunti. Una simile misura avrebbe infatti generato evidenti disparitÃ sia sul piano territoriale â€“ a paritÃ di mansioni, un medico del Veneziale avrebbe percepito un trattamento economico significativamente superiore rispetto a un medico del Cardarelli â€“ sia all'interno dello stesso presidio ospedaliero, non essendo in alcun modo legittimo nÃ© ragionevole che un medico appena assunto percepisca compensi sensibilmente superiori rispetto a colleghi con maggiore anzianitÃ di servizio.

Analoghe criticitÃ sarebbero inoltre emerse rispetto all'applicazione di tali incentivi al solo personale medico e non all'intero comparto sanitario. Insoddisfatto delle osservazioni formulate, il sindaco Castrataro ha successivamente inoltrato una richiesta di parere tecnico a diversi uffici del Ministero della Salute, ponendo i medesimi quesiti. Ebbene, una settimana fa il Direttore Generale del Ministero, dott. Bergamaschi, ha fornito riscontro confermando quanto giÃ evidenziato dalla struttura commissariale e ribadendo come l'adozione di incentivi limitati al solo personale di nuova assunzione presenti profili di criticitÃ sotto il profilo della legittimitÃ e della coerenza con il sistema delineato dal D.Lg. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva di riferimento, non essendo possibile introdurre disparitÃ di trattamento tra figure sanitarie che svolgono le medesime mansioni.

Peccato che il sindaco Castrataro abbia omesso di comunicare l'esito delle proprie proposte, purtroppo rivelatesi incompatibili con il quadro normativo vigente. Nel frattempo, i Commissari e la Direzione Generale per la Salute hanno sottoscritto l'accordo con le rappresentanze sindacali per il riconoscimento degli incentivi al personale del comparto addetto ai servizi di Urgenza-Emergenza (Pronto Soccorso, 118, Anestesia e Rianimazione) di tutti gli ospedali della regione, per un importo complessivo di 2,7 milioni di euro. Nei prossimi giorni sarÃ inoltre sottoscritto un analogo accordo con le organizzazioni sindacali del personale medico operante nei servizi di emergenza, nel pieno rispetto delle norme che regolano il mondo del lavoro nel nostro Paese.

Campobasso, 5 giugno 2026

Il Commissario ad Acta - Avv. Marco Bonamico

Il Subcommissario - Sen. Ulisse Di Giacomo