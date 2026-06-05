Capuano (Cgil Molise) ringrazia l’ospedale San Timoteo di Termoli dopo un’emergenza cardiaca: “Intervento tempestivo e grande professionalità”

Ci sono momenti in cui la vita si appende a un filo sottile e l’unica cosa che resta da fare è affidarsi alle mani, alla competenza e al cuore di chi ha scelto di fare della cura degli altri la propria missione. È esattamente quello che è successo a me pochi giorni fa. Con queste parole desidero esprimere la mia più profonda e commossa gratitudine a tutto il personale medico, infermieristico e socio-sanitario, così come alle lavoratrici e ai lavoratori delle pulizie e della mensa dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli;

in particolare, la mia riconoscenza va ai reparti di Pronto Soccorso, Emodinamica, Terapia Intensiva e Cardiologia. Se oggi posso essere qui a raccontarlo, a riabbracciare i miei cari e a guardare al futuro, lo devo alla prontezza, alla straordinaria professionalità e al sangue freddo di un’équipe d'eccellenza. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff del Prof. Magri del reparto di Emodinamica e al Dott. Vazini, che ha eseguito l'intervento d'urgenza durante l'infarto che mi ha colpito. Mi dicono che, per tempistiche e reattività, se ci fosse una statistica, questo intervento si collocherebbe tra i più veloci d'Italia, ben oltre la norma. Oltre all'indiscutibile valore tecnico e medico, ciò che ha fatto davvero la differenza è stata l'umanità. In un momento di totale vulnerabilità e paura, non mi sono mai sentito un "numero" o un semplice "caso clinico". Ho trovato sguardi attenti, parole di conforto e una vicinanza costante che hanno dato forza non solo a me, ma anche alla mia famiglia.

Spesso la sanità pubblica finisce sotto i riflettori solo per le sue criticità, ma è doveroso accendere un faro sulle eccellenze del nostro territorio. All'Ospedale di Termoli lavorano donne e uomini straordinari che, nonostante i turni estenuanti e le difficoltà quotidiane, mettono l'anima in quello che fanno. A tutti voi – medici, infermieri, OSS, addetti alle pulizie e alla mensa – va il mio grazie più sincero. Grazie per la vostra competenza, grazie per il vostro sacrificio, grazie per avermi salvato la vita.

Vi porterò per sempre nel cuore. Con immensa stima e affetto, ci tengo a ringraziare personalmente: Antonella, Irene, Claudio, la Dott.ssa Deborah, Antonio, Paolo, Anita, Francesco, Dario, Lina, Antonio, Laura, Pamela, Sandra, Mara, il Dott. Fini, Tiziana, il mitico Domenico, Francesco, Pina, Emma, Erika, Arturo, Davide, Luca, Patrizia, Emilia, Roberta, e gli OSS Donato, Tania, Laura, Margherita e Soccorsa. Sicuramente avrò dimenticato qualcuno nei nomi, ma nessuno di voi sarà mai dimenticato nel mio cuore. GRAZIE. E a chiunque passi per la testa l'idea di depotenziare o chiudere il reparto di Emodinamica, sappia che non sarò in prima linea, ma di più. Lotterò con ogni energia affinché ciò non avvenga: il diritto alla vita e alla salute è un diritto sacro che i molisani non devono mendicare. GUAI a chi pensa di lucrare sulla pelle e sulla vita delle persone.

Daniele Capuano Segretario confederale e territoriale della CGIL Molise