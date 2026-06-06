Agnone celebra Sant’Onofrio: fede, tradizione e musica il 10 e 11 giugno 2026

La Parrocchia di Sant’Antonio Abate di Agnone, nella Diocesi di Trivento, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione religiosa locale con la Festa di Sant’Onofrio, in programma il 10 e 11 giugno 2026.

L’evento, che unisce spiritualità, devozione popolare e momenti di aggregazione comunitaria, sarà preceduto da un intenso percorso di preparazione religiosa.

Il programma liturgico

Le celebrazioni avranno inizio già domenica 31 maggio, alle ore 18.00, presso la Badia di Sant’Onofrio con la Santa Messa e la benedizione dei veicoli. Alle ore 19.45 è prevista l’accoglienza della statua del Santo nei pressi dell’Ospedale “San Francesco Caracciolo”, seguita dalla processione verso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, dove saranno celebrati i Secondi Vespri della Santissima Trinità.

Dal 1° al 9 giugno si svolgerà il tradizionale Novenario di preghiera e Santa Messa nella Chiesa di Sant’Antonio Abate. Le celebrazioni saranno alle ore 8.30 nei giorni dall’1 al 4 giugno e alle ore 18.30 dal 5 al 9 giugno.

Il 10 giugno: la festa ad Agnone

La giornata del 10 giugno sarà dedicata alla festa cittadina in onore di Sant’Onofrio. Alle ore 8.30 verrà celebrata la Santa Messa, mentre alle ore 17.30 prenderà il via la solenne processione con la venerata immagine del Santo lungo le vie della città.

Ad accompagnare il corteo religioso sarà lo storico e pluripremiato Gran Concerto Bandistico “Città di Mottola”, realtà musicale di grande prestigio diretta dal maestro concertatore e compositore Giuseppe Gregucci.

L’11 giugno: pellegrinaggio alla Badia

Le celebrazioni proseguiranno l’11 giugno, giorno della festa liturgica di Sant’Onofrio. Alle ore 7.00 partirà dalla Chiesa di Sant’Antonio Abate il tradizionale pellegrinaggio verso la Badia, accompagnato dalla Banda di San Vito Chietino.

Presso il santuario saranno celebrate le Sante Messe alle ore 10.00, 11.15 e 12.15. La giornata si concluderà con la Messa vespertina delle ore 18.00.

Il programma civile

Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma civile offrirà momenti di spettacolo e intrattenimento.

La sera del 10 giugno, alle ore 21.30 in Piazza Giovanni Paolo II, si terrà l’esibizione dello Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Città di Mottola”, uno degli eventi più attesi della manifestazione.

L’11 giugno, invece, il cielo di Agnone sarà illuminato dai tradizionali fuochi pirotecnici, previsti alle ore 13.00 nelle località Malpara e Girone.

La comunità parrocchiale, il parroco e il comitato organizzatore invitano fedeli, cittadini e visitatori a partecipare numerosi a una festa che continua a rappresentare un importante momento di fede, identità e condivisione per l’intero territorio agnonese.