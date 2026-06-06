Super Saia”, fake e attacchi social: chi si nasconde dietro la critica politica?

Nelle ultime ore sui social è apparso un post riconducibile a una pagina chiamata “Super Saia-n”, che annuncia quella che viene presentata come la prima di una serie di pubblicazioni dedicate al cosiddetto “Super Saia”. Il contenuto, costruito con toni ironici e volutamente provocatori, apre a una narrazione che mescola satira, attacco politico e commento sugli ultimi sviluppi amministrativi locali, inclusa la recente nomina di alcuni assessori.

Il bersaglio principale sembra essere una figura politica locale, accusata implicitamente di muoversi con una postura “ibrida”, definita con sarcasmo come una sorta di “eroe dei due mondi”: capace di dialogare – o compiacere, secondo i detrattori – sia ambienti politici di destra che di sinistra. Il tutto confezionato in un linguaggio volutamente derisorio, tra sfottò e caricature politiche.

La questione, però, non riguarda solo il contenuto. Riguarda soprattutto la forma. In una democrazia matura, la critica politica non solo è lecita, ma necessaria. È il sale del confronto pubblico, anche quando è dura, anche quando è scomoda.

Il problema nasce quando la critica si sposta su canali anonimi o “fake”, dove non esiste responsabilità diretta di chi parla. È lì che il confine tra satira, propaganda e disinformazione si fa sottile.

Perché scegliere l’anonimato, se le accuse sono ritenute fondate? Perché costruire una pagina che imita il linguaggio della satira o dell’intrattenimento politico invece di esporsi apertamente nel dibattito pubblico?Cosa teme chi si nasconde?

L’uso di profili fake o pagine non chiaramente riconducibili a soggetti identificabili apre una domanda inevitabile: cosa si teme davvero?

Non tanto la reazione dell’avversario politico, quanto la responsabilità delle proprie parole. In altre parole, il problema non è solo “chi viene attaccato”, ma “chi attacca senza farsi vedere”.

Viviamo in uno stato democratico proprio perché il dissenso è legittimo. Criticare amministratori, assessori e scelte politiche è non solo possibile, ma doveroso quando lo si fa nel merito.

Ma la democrazia non è solo libertà di parola: è anche responsabilità della parola. E quando la critica si nasconde dietro profili anonimi, meme aggressivi o pagine fake, il rischio è che il confronto si trasformi in rumore di fondo, dove le idee si perdono e restano solo gli attacchi personali.