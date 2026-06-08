ParitÃ  di genere in Molise: insediati Battista e Giannetti, il Presidente Pallante assicura massima collaborazione

Campobasso, 8 giugno 2026 â€“ Il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo dâ€™Aimmo la Consigliera di ParitÃ effettiva della Regione Molise, Maria Antonietta Battista, e il Consigliere di ParitÃ supplente, Rossano Giannetti, allâ€™indomani del loro insediamento nelle rispettive funzioni.

Come previsto dalla legge, Battista e Giannetti erano stati designati nei propri ruoli dallo stesso Presidente Pallante con un decreto ad hoc, e successivamente nominati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone.

Il Presidente Pallante, nell'augurare ai due Consiglieri un proficuo lavoro improntato alla piena operativitÃ , ha assicurato la massima collaborazione della Presidenza e di tutte le strutture dellâ€™Assemblea legislativa nella realizzazione di iniziative ed eventi di comune interesse.