Nuovi successi per Davide e Alessia Iaciancio: primo premio di categoria al 22° Festival Meridionale dell’Organetto

Un altro importante traguardo per i talentuosi fratelli Davide e Alessia Iaciancio, che si sono distinti al 22° Festival Meridionale dell’Organetto – Premio Artistico “Rocco Fortunato”, svoltosi il 7 giugno 2026 presso il Cineteatro “Tempio del Popolo” di Policastro Bussentino.

I due giovani musicisti hanno ottenuto l’ennesimo primo premio nelle rispettive categorie, confermando ancora una volta il loro talento, la loro costanza e la grande passione che li accompagna nel percorso musicale. Un risultato che premia anni di studio, sacrifici e impegno, ma soprattutto l’amore per la musica e per uno strumento ricco di tradizione come l’organetto.

La manifestazione, che ogni anno richiama numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati agli appassionati di organetto. In questo contesto altamente competitivo, Davide e Alessia hanno saputo distinguersi grazie alle loro straordinarie capacità interpretative e tecniche, conquistando il favore della giuria e del pubblico presente.

Un ringraziamento speciale va al loro maestro, Danilo Minichillo, che con professionalità, dedizione e competenza segue da anni il percorso artistico dei due fratelli. Il suo prezioso lavoro di formazione e il costante sostegno rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la crescita musicale di Davide e Alessia e per i risultati che continuano a raggiungere.

Questo nuovo successo arricchisce un palmarès già prestigioso e testimonia come il talento, quando è accompagnato da studio, disciplina e da una guida qualificata, possa portare a traguardi sempre più importanti.

Congratulazioni a Davide e Alessia Iaciancio per questa splendida vittoria e al maestro Danilo Minichillo per l’eccellente lavoro svolto. Un successo che rende orgogliosi familiari, amici e tutta la comunità che segue con affetto il loro percorso artistico.